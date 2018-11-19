Закат, танцы и воздушные шары. Маша Жилина представила клип на песню «Welcome to my Belarus»

Новости Беларуси. Минск превратился в столицу детского «Евровидения». 19 ноября здесь стартует евронеделя, которая завершится большим шоу 25 ноября в «Минск-Арене». Беларусь на конкурсе представит Даниэль Ястремский, который исполнит композицию «Time». «Минск-Арена» готовится к детскому «Евровидению» 18 ноября клип на песню «Welcome to my Belarus» представила юная исполнительница Маша Жилина, которая принимала участие в финале национального отбора. С этой композицией Маша заняла второе место.

Фото: instagram.com/masha.zhilina

Режиссером клипа стала Анна Герт, автором слов песни – Юлия Быкова, а музыки – Евгений Олейник. Трехминутную композицию Маша поет на белорусском языке, а на английском в исполнении девочки звучит только название и несколько строчек в тексте.

Фото: instagram.com/masha.zhilina

В клипе сочетаются живописные белорусские пейзажи и динамичные танцы. На своей странице в Instagram исполнительница показала кадры со съемок работы. Маша Жилина:

Когда твоя команда – настоящие волшебники, получаются такие изумительные кадры.

Фото: instagram.com/masha.zhilina