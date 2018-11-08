«Минск-Арена» готовится к детскому «Евровидению»

Новости Беларуси. Работы на главной площадке детского песенного конкурса ведутся ускоренными темпами: параллельно идёт монтаж сцены и установка светового и звукового оборудования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2018 году будут удивлять не только дизайном, но и спецэффектами. Только над сценой установят более 70 тонн суперсовременных приборов.