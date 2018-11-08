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«Минск-Арена» готовится к детскому «Евровидению»

08 ноября 2018 19:30
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Новости Беларуси. Работы на главной площадке детского песенного конкурса ведутся ускоренными темпами: параллельно идёт монтаж сцены и установка светового и звукового оборудования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

«Минск-Арена» готовится к детскому «Евровидению»-1

В 2018 году будут удивлять не только дизайном, но и спецэффектами. Только над сценой установят более 70 тонн суперсовременных приборов.

Подробнее – в видеоматериале

# общество # Фотофакт

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