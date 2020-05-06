Обувь, рюкзак, зонт. Как выглядят ваши любимые вещи после долгих лет использования
Насколько хорошее качество у новых вещей? Часто люди жалуются друг другу, что недавно купленные кроссовки не прослужили и месяц. Или зонт, который появился всего-то несколько недель назад, сломался после первого же серьёзного ливня.
С такой же частотой случаются и противоположные ситуации. Встречает девушка бывшую одноклассницу 20 лет спустя и видит: куртка та же. И бывшая одноклассница после прошедших лет всё такая же стройная и красивая.
Или едут два парня на рыбалку и один говорит, что его удочке уже 15 лет, а другой отвечает, что его приспособлением для ловли рыбы пользовался ещё прадед, вот и фамильный герб на рукояти. И большинство людей согласится, что когда предмет можно использовать долгие годы, это очень здорово. Мы нашли несколько примеров таких вещей.
«8 лет использования. Пришло время купить новые»,
Фото: reddit.com/user/SadFloppyPanda
«Слева 6-летний рюкзак, с которым я ходил в школу. Второй я купил сегодня»,
Фото: reddit.com/user/mattress_17
«Старые ботинки и такие же, только новые»,
Фото: reddit.com/user/Graphic-Addiction
«Большая гайка сталелитейного завода, и замена, которую я только что сделал. Изношенная столешница является бонусом, ей около 25 лет»,
Фото: reddit.com/user/Dinosaur_Repellent
«1990 vs 2020. Кепка моего отца и моя. Отец не носил свою 15 лет»,
Фото: reddit.com/user/SCFootballFan
«Мой зонт после 9 лет использования и новый зонт того же бренда. Я часто использую зонт как трость, если не идёт дождь. Это модная модель с красивой деревянной рукояткой»,
Фото: reddit.com/user/jarmf
«Резинка для волос. 3 месяца использования и новая».
Фото: reddit.com/user/emwest063
Ранее мы задумались над тем, как быстро бежит время.
Вот фотографии, которые доказывают, что хотя изменения неизбежны, кое-что остаётся прежним (здесь подробности).