Обувь, рюкзак, зонт. Как выглядят ваши любимые вещи после долгих лет использования

Насколько хорошее качество у новых вещей? Часто люди жалуются друг другу, что недавно купленные кроссовки не прослужили и месяц. Или зонт, который появился всего-то несколько недель назад, сломался после первого же серьёзного ливня.

С такой же частотой случаются и противоположные ситуации. Встречает девушка бывшую одноклассницу 20 лет спустя и видит: куртка та же. И бывшая одноклассница после прошедших лет всё такая же стройная и красивая.

Или едут два парня на рыбалку и один говорит, что его удочке уже 15 лет, а другой отвечает, что его приспособлением для ловли рыбы пользовался ещё прадед, вот и фамильный герб на рукояти. И большинство людей согласится, что когда предмет можно использовать долгие годы, это очень здорово. Мы нашли несколько примеров таких вещей.

«8 лет использования. Пришло время купить новые»,