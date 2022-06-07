Задержание вооружённых преступников, контрабанды и переезды. Директор кадетского училища рассказал, каково это – быть пограничником
В столь нестабильной ситуации за пределами границ нашей страны хочется быть уверенным, что ты в безопасности. Именно поэтому военные структуры всегда на страже порядка. Сегодня мы возьмём интервью у директора кадетского училища Сергея Волкова, который ранее также защищал нашу страну в составе пограничных войск.
Как вы стали пограничником?
Сергей Волков, директор кадетского училища:
В детстве я любил смотреть различные передачи, также один раз выпускник нашей школы, который служил в пограничных войсках, рассказал про свою службу, меня заинтересовало это. Мой двоюродный брат служил в пограничный войсках Советского Союза на советско-турецкой границе, тоже рассказывал про свой опыт. Ну и я решил, что надо тоже попробовать себя в этом, и после окончания школы решил поступать в Московское высшее пограничное командное училище, поступил, и после этого началась служба.
Ваши родители не были против такого решения?
Сергей Волков:
Нет, не были против. Так получилось, что у меня в семье никто не был военным, поэтому никто не мог что-то подсказать или отговорить. Родители были за, только удивились, почему именно пограничные войска, ведь это вдали от дома. В Советском Союзе было три пограничных училища, но я себе сказал: «Если не в Москве, то больше никуда не хочу». И так получилось, что поступил.
Вам часто приходилось переезжать?
Сергей Волков:
Я не считал количество раз, но сын поменял семь школ. Поэтому, наверное, семь раз и получалось переезжать.
Происходили ли у вас за время службы по-настоящему страшные или жуткие случаи?
Сергей Волков:
Служба на границе постоянно под напряжением. Были случаи задержания нарушителей государственной границы. После службы в Закавказье я переехал в Беларусь как раз в лихие 90-е, поэтому было много случаев контрабанды сигарет и вино-водочных изделий. Случалось, что нарушитель был вооружён, когда пытался перебраться через государственную границу. Здесь пограничные службы действовали грамотно, поэтому ни один боец не пострадал.
Как проходит задержание правонарушителя?
Сергей Волков:
В разных ситуациях происходит по-разному. Есть устойчивая поговорка, что границу охраняет весь белорусский народ. Местное население очень здорово помогает пограничникам. Они сообщают, что появился неизвестный рядом с границей, а позже выезжает наряд (тревожная группа) и задерживает нарушителя. Сейчас стало проще благодаря современным технологиям, например, датчики, инфракрасные лучи, сейсмические приборы.
Кто может стать пограничником?
Сергей Волков:
Конечно, есть определённые критерии отбора. При поступлении в институт кандидаты проходят психологическое тестирование по определённым направлениям, сдают физическую подготовку и определённые экзамены. Также здесь каждый проходит проверку соответствующих структур, чтобы не было каких-то негативных проявлений в прошлом, какие-то неполадки с правоохранительными органами. Потому что когда человек находится на границе, он самостоятельно принимает решения, постоянно имеет доступ к оружию, поэтому здесь тоже есть свои тонкости.
Бывали ли случаи, когда человек не выдерживает нагрузку и решает уйти?
Сергей Волков:
Психологическое тестирование и отбор для того и осуществляются, чтобы минимизировать уход людей. Конечно, такие случаи есть. Человек, который поступил в Институт пограничной службы, сталкивается совершенно с другой обстановкой, с другим окружением и понимает, что это не его. Но это единичные случаи, потому что человек целенаправленно идёт к тому, чтобы служить на государственной границе.
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