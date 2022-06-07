Задержание вооружённых преступников, контрабанды и переезды. Директор кадетского училища рассказал, каково это – быть пограничником

В столь нестабильной ситуации за пределами границ нашей страны хочется быть уверенным, что ты в безопасности. Именно поэтому военные структуры всегда на страже порядка. Сегодня мы возьмём интервью у директора кадетского училища Сергея Волкова, который ранее также защищал нашу страну в составе пограничных войск.

Как вы стали пограничником? Сергей Волков, директор кадетского училища:

В детстве я любил смотреть различные передачи, также один раз выпускник нашей школы, который служил в пограничных войсках, рассказал про свою службу, меня заинтересовало это. Мой двоюродный брат служил в пограничный войсках Советского Союза на советско-турецкой границе, тоже рассказывал про свой опыт. Ну и я решил, что надо тоже попробовать себя в этом, и после окончания школы решил поступать в Московское высшее пограничное командное училище, поступил, и после этого началась служба.

Ваши родители не были против такого решения? Сергей Волков:

Нет, не были против. Так получилось, что у меня в семье никто не был военным, поэтому никто не мог что-то подсказать или отговорить. Родители были за, только удивились, почему именно пограничные войска, ведь это вдали от дома. В Советском Союзе было три пограничных училища, но я себе сказал: «Если не в Москве, то больше никуда не хочу». И так получилось, что поступил.

Вам часто приходилось переезжать? Сергей Волков:

Я не считал количество раз, но сын поменял семь школ. Поэтому, наверное, семь раз и получалось переезжать. Происходили ли у вас за время службы по-настоящему страшные или жуткие случаи? Сергей Волков:

Служба на границе постоянно под напряжением. Были случаи задержания нарушителей государственной границы. После службы в Закавказье я переехал в Беларусь как раз в лихие 90-е, поэтому было много случаев контрабанды сигарет и вино-водочных изделий. Случалось, что нарушитель был вооружён, когда пытался перебраться через государственную границу. Здесь пограничные службы действовали грамотно, поэтому ни один боец не пострадал.

Как проходит задержание правонарушителя? Сергей Волков:

В разных ситуациях происходит по-разному. Есть устойчивая поговорка, что границу охраняет весь белорусский народ. Местное население очень здорово помогает пограничникам. Они сообщают, что появился неизвестный рядом с границей, а позже выезжает наряд (тревожная группа) и задерживает нарушителя. Сейчас стало проще благодаря современным технологиям, например, датчики, инфракрасные лучи, сейсмические приборы.