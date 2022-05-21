«Белок – наш строительный материал». Фитнес-тренер рассказала, как создать тело мечты

Вот уже совсем скоро наступит лето. А это значит, что пора приводить себя в форму. Но как сделать это правильно? Что нужно, чтобы потерять лишний вес без вреда для здоровья? Можно ли достичь желаемого результата без похода в зал? На все эти вопросы ответил профессионал – фитнес-тренер Шабурина Виктория.

Фото: instagram.com/vikysik_fit

Как Вы пришли в фитнес-среду? Виктория Шабурина, фитнес-тренер:

Я с самого детства была в спорте (биатлон полтора года, футбол три года, теннис настольный), очень часто ездила на соревнования. Я родом из города Чаусы (Могилёвская область), пять лет жила в Могилёве, училась там, занималась многоборьем. Так как наши тренировки проходили в месте, где были гриф и блины, я начала пробовать что-то новое и с 18 лет потихонечку вникать в фитнес-тренировки. И зная, что буду в любом случае отрабатывать в общепите, решила для себя доказать, что все это стереотипы (мол, кондитеры и повара толстые). Тренировки становились всё чаще, и появилась стабильность. В 2018 году (мне было уже 20) я переехала в Минск, нашла отработку в хорошем кафе, стала совмещать зал и работу. Поскольку я занималась без тренера, сама развивалась в этом, результат был медленный как в знаниях, так и в фигуре. В 2019 году я решила окончить курсы индивидуального тренера и очень сильно втянулась в это, поняла, что хочу тренировать. Я попробовала и поняла, что мне очень это нравится: нравится ставить правильную технику, наблюдать, как люди идут к цели. Поэтому тренером я работаю уже три года.

Фото: instagram.com/vikysik_fit

Дайте совет читателям, как быстро привести себя в форму. Виктория Шабурина:

Быстро – это скорее из ряда фантастики. Поэтому если мы хотим качество и эстетичность, то нужно начать хоть с чего-то, например, с зарядки каждое утро. Питание влияет на похудение? Или достаточно только занятий спортом? Виктория Шабурина:

Многим известно, что питание – это примерно 70 % успеха, остальное – спорт, движение. Я часто тренировалась, была всегда в движении, но кушала по своим ощущениям (захотела – поела), успокаивая себя тем, что «ну, я же тренила и двигалась – можно ещё и это скушать, и это»). Как я думала, это все компенсируется, но вес стоял, а иногда и +1-2 кг, потом обратно. Только когда начала вникать, сколько калорий и БЖУ [белки, жиры, углеводы – прим.ред.] потребляю, я поняла, что переедала. Поэтому правильно рассчитанные БЖУ, калории и стабильное занятие спортом – это залог всего.

Фото: instagram.com/vikysik_fit

Есть ли какое-то универсальное средство, как поддерживать своё тело в тонусе? Виктория Шабурина:

Есть – образ жизни, движение. Для тонуса нам помогает также питание, белок – наш строительный материал. Двигаемся и кушаем в меру. От недобора калорий качество тела ухудшается. Поэтому делаем каждое утро зарядку, идём в душ прохладный, кушаем сбалансированный завтрак и повторяем. Потихоньку прививаем полезные привычки, и я уверена, что качество тела и здоровья будет улучшаться.

Фото: instagram.com/vikysik_fit

Можно ли с помощью домашних тренировок добиться желаемого результата? Виктория Шабурина:

Скорее да, чем нет. Если, допустим, девушка не ходила ранее в зал, у неё задача стоит, чтобы подтянуть тело и привести мышцы в тонус, то да. А если она хочет уже нарастить мышечную массу, даже немного, ей нужны или дополнительные веса домой, или зал, поскольку наше тело привыкает ко всему, и ему в данном варианте нужен стресс (больше веса). Может, есть какие-то советы «для ленивых», как сбросить вес? Виктория Шабурина:

Насколько я знаю, ленивые, чтобы сбросить вес, находят себе странную диету и успокаивают себя этим. Но этот вариант может быть опасен. Наверное, самый очевидный совет от меня – это научиться считать калории и употреблять просто свою меру. Также активных занятий спорта может и не быть, достаточно обычной ходьбы, но в большом количестве. В любом случае, если ранее был перебор (профицит) по калориям, то вес начнет уменьшаться. А если недобор, то тело будет приходить в тонус.

Фото: instagram.com/vikysik_fit

Вредны ли диеты и голодовки при похудении? Виктория Шабурина:

Диета может быть хороша в случае назначения врачом после операции, других вариантов я не знаю. Совсем резкий дефицит, конечно, вреден обычному человеку. Сейчас, слава богу, инстаблогеры, делая свои марафоны, перестали морить голодом людей, просто тупо урезая им калории. И большинство понимают, что нужно кушать. Вы также работаете в барбершопе. Как вам удаётся совмещать две эти деятельности? Виктория Шабурина:

Да, я последние три года совмещаю две деятельности: администратор барбершопа и фитнес-тренер. Поскольку у меня своя база по клиентам, я не прикреплена к залу и прихожу по факту тренировки, когда у меня выходной на второй работе. Совмещать мне нравится, так как постоянная смена обстановки, нет этой однотипности изо дня в день. Но подумываю сделать тренерство своей основной работой, потому что получаю удовольствие от тренировочного процесса, к тому же всё время я свои знания укрепляю и совершенствую.

Фото: instagram.com/vikysik_fit