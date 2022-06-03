Теперь выходные на даче точно будут лучшими. Как правильно готовить шашлык, чтобы мясо было сочным?

Вот и наступило лето, а это значит, что дачный сезон в самом разгаре. Однако не все едут на загородный участок, чтобы работать. Некоторые прекрасно проводят время в деревне около зоны барбекю. Именно для таких любителей вкусно покушать и создана эта статья. Ведь в ней мы расскажем, как правильно готовить шашлык, чтобы мясо получилось вкусным и сочным.

Залог вкусного шашлыка – свежее мясо. Сейчас мы расскажем, как выбрать самый лакомый кусочек из всех предложенных на витрине. Для начала мясо должно иметь розовый цвет, если на нём уже виднеется белая плёнка, то такой вариант нам точно не подходит. Если вы уже купили себе шашлык, но при этом не знаете, не испортился ли он за определённый промежуток времени, то здесь можно легко проверить, просто потрогав его. Свежее мясо не будет прилипать к рукам. Если на него надавить, то образующаяся яма должна быстро исчезнуть. При несвежем мясе след от руки останется.

Как нарезать?

Кусочки должны иметь толщину в четыре сантиметра. Разделяя мясо именно на такие части, вы обеспечите себе вкусный шашлык, который равномерно прожарится и при этом не будет сухим или недоготовленным.

Как замариновать?

Мясо выбрали, нарезали, теперь нужно подготовить его к жарке. Чтобы шашлык получился сочным и вкусным, обычно в маринад добавляют кефир, лук, специи (по вкусу), а также томатный сок. После этого в смесь погружают само мясо и дают ему пропитаться.

Кстати, уксус здесь не рекомендуете использовать. Он может не только источать неприятный запах, но и сделать ваше мясо при обжарке сухим и безвкусным.