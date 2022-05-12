Как понять, что фотографирование – уже не хобби, а профессия? На самые интересные вопросы ответила специалистка

Фотография стала уже давно не просто способом запечатлеть какие-то моменты. Такая деятельность помогает людям самовыражаться, делая из обычных снимков произведения искусства. Однако быть фотографом не так уж и просто, поэтому мы взяли интервью у специалиста в этой области Марии Лазакович.

Фото: Мария Лазакович

Как вы пришли к этой профессии? Мария Лазакович, фотограф:

Фотография была всегда со мной, начиная с 8 класса, когда я накопила на свою первую «мыльницу» с ручными настройками. Долгое время это было просто хобби, поскольку я не воспринимала занятие фотографией как нечто серьезное. В детстве казалось, что чтобы быть успешным и счастливым человеком, нужно обязательно работать на какой-то престижной должности в государственной или коммерческой организации. Ох, как же я ошибалась. Выбирая ВУЗ, я даже не рассматривала варианты поступления на какие-то творческие специальности, выбрала то, что на тот момент мне казалось стабильным и перспективным. Поступила в БГЭУ на факультет менеджмента и экономики, специальность – «Государственное управление». На протяжении всего обучения параллельно с учебой организовывала съёмки, работала в команде с другими специалистами этой сферы, снимая различные проекты. И это по-прежнему оставалось лишь хобби, которое приносило огромное удовольствие. На 4 курсе я устроилась в агентство интернет-маркетинга, занималась рекламой и только в этот период я подумала: а почему бы не сделать из хобби работу? Это происходило постепенно, шаг за шагом. Я организовывала сперва много бесплатных съёмок, нарабатывала портфолио, постоянно проходила различные курсы и посещала мастер-классы. И только потом начали появляться мои первые настоящие клиенты. Спустя еще годы практики я, наконец, пришла к тому, что любимое занятие стало моей основной работой.

Фото: instagram.com/ph_lazakovich

Сколько времени вы занимаетесь фотографией? Мария Лазакович:

Увлекаюсь фотографией с 2010 года, занимаюсь коммерческой съёмкой примерно с 2016-го, с мая 2021 года эта моя основная деятельность. Что самое сложное в этой профессии? Мария Лазакович:

Могу точно сказать, что самое простое. Это технические аспекты работы с камерой. В век информации разобраться с настройками фотоаппарата сможет даже человек, который впервые взял его в руки. Если говорить о съёмках, то самое сложное, но и самое важное – научиться работать со светом, научиться видеть его и понимать. Но это то, что лежит на поверхности. Чтобы делать действительно хорошие работы, необходимо быть не просто фотографом, а автором. Именно с этапа придумывания идеи рождаются лучшие кадры.

Фото: instagram.com/ph_lazakovich

Чем вы вдохновляетесь на создание идеи? Мария Лазакович:

Я человек-визуал. Меня могут вдохновить как фильмы, картины, фотографии других авторов, так и странная тень от дерева в парке, необычный образ мимо идущего незнакомца или играющий в подземке музыкант.

Фото: instagram.com/ph_lazakovich

Какие ваши кумиры? Мария Лазакович:

У меня нет кумиров, но есть фотографы, чьи работы вызывают восхищение. Это Энни Лейбовиц и Питер Линдберг – классика, которую любит и уважает, наверное, каждый фотограф. Также есть ряд фотографов, за деятельностью которых я с интересом наблюдаю, это американский фотограф Джо Макнелли, «Сальвадор Дали третьего тысячелетия» Дэвид Лашапель, Девид Хобби и Стивен Уилкс.

Фото: instagram.com/ph_lazakovich

Сильно ли влияет обработка на качество фотографии? Мария Лазакович:

Поспродакшн важен, но на качество он не влияет. Я бы сказала, что он влияет на восприятие кадра другими людьми. С помощью цвето- и светокоррекции мы дорабатываем снимок до нужной атмосферы, например, можно сделать его более ярким, насыщенным, таким образом придав ему такое же настроение, или добавить мрачности, подчеркнув тени и «опустив» ползунки света. А ретушь позволяет сделать любую фотографию, как «с обложки глянца». Сейчас приведу примеры, где будут видны фотографии до и после обработки.

Фото: Мария Лазакович

Может, в вашем опыте были забавные ситуации? Мария Лазакович:

Недавно на часовую съемку в студии клиентка с двумя годовалыми близняшками приехала за девять минут до конца времени аренды зала. Студию продлить было нельзя, так что за девять минут мы успели сделать полноценную съемку, результатом которой клиентка осталась очень довольна. Какие частые ошибки люди совершают, когда фотографируют? Мария Лазакович:

Сейчас перечислю пять ошибок фотографа. ⠀ 1. Пренебрегать подготовкой. Если очень кратко: результат съемки на 80 % зависит от вашей подготовки к ней. Важно все: начиная от продуманности образа, подготовки мудборда, референсов, заканчивая прорисовкой кадров с направлением источников света.

Фото: instagram.com/ph_lazakovich

2. Не принимать во внимание свет, его интенсивность, направление. Чтобы понять, как работает свет, нужно много практики, насмотренности, не помешают несколько уроков по работе с естественным и искусственным освещениями. Многие в начале пути недооценивают важность этого знания. Кажется, что встать в тень, где светотеневой рисунок будет более-менее ровным, – это хороший вариант. Но когда вы начнете видеть и чувствовать свет, вы ощутите, как сильно меняется восприятие кадра при его грамотном построении с учетом света. 3. Автоматический выбор точек фокусировки. Снимать с автофокусом очень удобно и гораздо проще, чем на мануале. Но выставлять все точки при фокусировке – не-а. Прошу, не делайте этого. Вам нужно будет сфокусироваться на глаза, а камера распознает более важной точкой кольцо или шнурки на ботинках. Чтобы камера концентрировалась на нужном объекте, включите режим автофокусировки в единой точке.

Фото: instagram.com/ph_lazakovich

4. Одноплановость. Невозможно собрать интересную серию из одноплановых фотографий (если, конечно, это не полностью осознанная задумка автора). Не ленитесь менять планы: крупные, средние, дальние, воздух, пространство, детали. Представьте себе фильм, в котором используется только один средний план. Был бы он вам интересен? Я бы посмотрела такой эксперимент, но сомневаюсь, что картинка в нем меня бы зацепила.

Фото: instagram.com/ph_lazakovich

5. Забывать, что вы главные. Не стоит идти на поводу у моделей, когда вы изначально понимаете, что встать у того синего забора (какой бы он красивый ни был) – плохая идея. Или слушать советы всех родственников на свадьбе: «А встаньте вот здесь, Катенька отсюда очень красивая». Всегда можно толерантно выйти из подобных ситуаций. Не забывайте: вы управляете процессом.

Фото: instagram.com/ph_lazakovich

Мария Лазакович:

Список составлен на основе тех ошибок, которые допускала я сама. Вдруг кому-то он поможет их избежать. В Instagram девушка часто делится примерами своих работ и некоторыми секретами, например, как правильно фотографировать на мобильный телефон, чтобы снимки выглядели профессионально.

Фото: instagram.com/ph_lazakovich