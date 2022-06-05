По ту сторону экрана с 16 лет. Ведущая СТВ Кристина Сущеня рассказала про свой путь в журналистике

За красно-белым логотипом телеканала СТВ скрывается большая команда, которая каждый день старается для своих телезрителей и читателей. Ежедневно выходят в эфир новости, программы и статьи. А генераторы идей для их создания – наши сотрудники. Именно поэтому мы решили немного приоткрыть завесу тайны и рассказать о команде телеканала «Столичное телевидение». Сегодня мы взяли интервью у ведущей ток-шоу «Большой город» Кристины Сущени.

Фото: instagram.com/kristina_sushchenia

Как давно вы работаете на СТВ? С чего начался ваш путь? Кристина Сущеня, ведущая:

На СТВ я пришла, когда мне было 16 лет. Благодаря своему упорству я добилась того, чтобы мне показали, что такое телевизионная кухня, потому что я об этом всегда мечтала. В детстве я снимала на балконе, а вместо штатива у меня были книги. Я снимала такие выпуски новостей и выкладывала на YouTube, то есть за неделю собирала всё интересное и со своей такой подачей всё рассказывала. Когда в 16 лет мне удалось попасть на СТВ, то тогда меня даже к себе вызвал генеральный директор, я ему показала свои ролики на YouTube, он посмеялся, говорит: «Ну, ты такая творческая, надо тебе в дирекцию на информационное вещание». Так произошло моё знакомство с новостями, так я стала новостником, но до этого я ещё проработала в журнале, я записывала интервью и рассказывала о различных профессиях, но всегда мечтала о телике, конечно. Ну и всё, с 16 лет я начала. Сначала, конечно, первые годы на бесплатной основе училась, работала, постигала азы новостей, ну и закрепилась, стала работать уже официально, сначала на договоре подряда несколько месяцев, а потом мне сразу предложили штат.

Фото: instagram.com/kristina_sushchenia

С какими сложностями вы столкнулись, когда начали реализовываться в журналистской деятельности? Кристина Сущеня:

Конечно, не обошлось без сложностей. Наверное, самой страшной была первая моя съёмка. Я поехала, для одной из теперь уже своих коллег в сюжет записать нужно было комментарий человека. И вот я помню, как приехала, возле музея мы встречались, и у меня действительно дрожала рука, когда я держала микрофон и разговаривала с ним. И тогда, я помню, моя роковая ошибка: я стояла и не слушала, что он говорит, потому что мне так было страшно. Это был последний раз, когда я не слушала своего собеседника во время интервью, потому что это очень большая ошибка журналиста начинающего. А так, сложновато было, наверное, в силу неопытности, такая молодая и зелёная я пришла, многих вещей не знала и технических, и, собственно, на практике, и каких-то высокопоставленных лиц, поэтому было немножко сложновато ориентироваться в повестке.

Фото: instagram.com/kristina_sushchenia

Когда вы поняли, что журналистика – это то дело, с которым хотите связать всю жизнь? Кристина Сущеня:

Я поняла, что журналистика – это то дело, с которым я хочу связать всю свою жизнь, с первого дня, как я попала на СТВ. Я помню, что пришла домой с большими глазами и сказала: «Всё, это моё, я не представляю себя уже без этого». Когда съездила на свою первую съёмку, хоть и у меня дрожала рука, но я поняла, что класс, это то, чего я хотела. А если не в глобальном смысле, то, наверное, осознание пришло ещё тогда, когда я сидела на балконе, записывала эти нелепые выпуски новостей. Очень я краснела, когда, конечно, эти прекрасные и творческие выпуски просматривал генеральный директор, глядя на меня, молодую, зелёную.

Фото: instagram.com/kristina_sushchenia

В этом году вы заканчиваете заочную форму обучение в БГУ на факультете журналистики. Планируете ли вы на этом остановиться или хотите пойти в магистратуру? Кристина Сущеня:

Как раз сейчас нахожусь в стадии защиты диплома. Если честно, меня посещала мысль пойти дальше в магистратуру, потому что меня очень привлекает мысль, что в перспективе я смогу обучать, делиться своими практическими знаниями со студентами факультета журналистики БГУ, потому что мне очень нравится делиться опытом, очень люблю информацию как-то спрессовывать и передавать в новом виде. Мы, журналисты, такие. Пока что я об этом ещё думаю, может быть, рискну, схожу на экзамен, почему нет? Всё возможно, в общем.

Фото: instagram.com/kristina_sushchenia

Когда пришла задумка проекта «Большой город»? Кристина Сущеня:

Касательно моего любимого проекта «Большой город». Честно, когда мне сказали, что в перспективе мы планируем сделать из «Большого города» ток-шоу, конечно, мне эта идея очень понравилась. Просто однажды вечером, я помню, как мы созвонились с теперь моей соведущей Илоной Волынец и как-то так у нас получилось, что мы просто на ходу стали придумывать темы по телефону. Просто друг друга как-то, знаете, понимали: полслова сказала Илона, полслова я – и сложилось слово. Она начинала что-то говорить, я дополняю её идею, потом она мою. Ну, и мы договорились, что давай напишем сценарий, я предложу свои идеи, ты – свои, и мы объединим. Как сейчас помню, что было, по-моему, три или четыре утра, то есть мне настолько пришло вдохновение, что я тут же пошла и ночью писала. До четырёх я писала, сбрасываю ей, и она онлайн, заходит и отвечает мне, и мы понимаем, что нас настолько поглотило, что мы даже не спим ночью, а что-то придумываем, выдумываем. Так и родились концепция и идея.

Фото: instagram.com/kristina_sushchenia

С какими сложностями сталкивается ваша команда во время съёмок программы? Кристина Сущеня:

У нас так всегда получается, что какая бы тема ни была, казалось бы, сложно найти гостей или ещё что-то, но у нас так парадоксально случается, что каждый раз к нам приходит очень большое количество людей. Например, на прошлую съёмку мы позвали четыре человека, а по итогу так получилось, что у нас на площадке было около 13 гостей, то есть как-то все хотят к нам прийти, все хотят поговорить, но хронометраж программы пока что нам не позволяет вместить всё. Поэтому сложность в этом: очень много людей хотят прийти к нам и стать нашими гостями. Но мы этому очень рады, так что приходите, мы будем ждать.

Фото: instagram.com/kristina_sushchenia

Может, в вашем опыте были какие-то забавные случаи? Расскажите, пожалуйста, о них Кристина Сущеня:

Мне сразу вспоминается два случая. Первый произошёл, когда я только пришла на СТВ, мне директор дирекции сказал придумать стендап. А мне стало так стыдно, думаю: я же пришла на телевидение, какой стедап? И я вслух, вообще не подумав, говорю: «Слушайте, я же шутить вообще не умею. Стендап – это не про меня». Весь кабинет просто лежал от смеха, потому что, как уже потом мне стало известно, стендап – это журналист в кадре, а шутить ему при этом необязательно. А второй курьёз произошёл года четыре назад. Мы поехали на съёмку новогоднюю, где Дед Мороз прилетал на вертолёте, чтобы поздравить деток в Доме Милосердия. Я и мой оператор решили записать стендап на фоне прилетающего вертолёта. Мы подготовились, уже виден вертолёт, я становлюсь с микрофоном на фоне. А когда приземляется вертолёт, то там не то, что меня не слышно, меня тогда чуть не сдуло. У нас на СТВ есть папка, которая называется «Папка смешных моментов», и это видео, конечно, сразу же попало туда. В итоге сюжета у меня не было, потому что тот самый стендап я не записала. Поэтому важно думать не только о красоте картинки, но и о возможности реализации.

Фото: instagram.com/kristina_sushchenia

Почему именно СТВ? Кристина Сущеня:

Хоть говорят, что молодое поколение не смотрит телевизор, но я смотрела телевизор. У нас дома практически всегда шло СТВ. Я помню, что когда пришла на телеканал и увидела этих людей, на которых я смотрела сквозь призму экрана, то подумала: «Ого, это же он!» Поэтому всегда душа и сердце лежали к СТВ, телеканал уже казался каким-то родным, поэтому я пришла сюда. И СТВ – это хорошее место, потому что здесь дают дорогу молодым. Это очень важно.

Фото: instagram.com/kristina_sushchenia

Чем занимаетесь кроме работы? Расскажите, пожалуйста, о своих увлечениях Кристина Сущеня:

Большую часть моей жизни занимает работа. Я ни в коем случае не жалуюсь, наоборот, мне это нравится. У нас есть с мужем традиция: мы очень любим ходить в кино. Это действительно позволяет перезагрузиться. Также я обожаю читать книги. Это хороший источник вдохновения, мне с детства это нравится. Это помогает даже в написании текста для сюжета, потому что книги развивают мозг. Также этим летом планирую основательно освоить велосипед.

Фото: instagram.com/kristina_sushchenia

Бывали ли случаи, когда вас телезрители узнавали на улице или писали в соцсетях? Кристина Сущеня:

Да, у меня были такие случаи. Раньше я очень часто ездила в командировки по регионам нашем страны. И самое забавное, что заедешь, например, в какую-то деревушку, идёшь по улице и чувствуешь себя звездой, потому что всё бабушки говорят, что, ой, а мы же вас знаем, мы же вас смотрим. Но в Минске тоже бывает, особенно в последнее время такое случается. Бывает, что люди подходят и говорят, что мы вас смотрим, мы вас знаем. Например, когда было голосование на референдуме, мы с мужем зашли, а там женщина рядом заходила и говорит: «Ой, здравствуйте. Я же вас знаю». В социальных сетях пишут чаще, чем подходят на улице. Обычно это бывает так: прошла какая-нибудь программа, и могут написать, что у меня есть интересная тема, или подписываются единомышленники и следят за творчеством в социальных сетях.

Фото: instagram.com/kristina_sushchenia

Какими навыками должен обладать настоящий журналист? Кристина Сущеня:

Мне кажется, самое главное – это оперативность. Надо очень быстро реагировать на происходящее, потому что порой, если упустишь секунду, ты можешь упустить самое главное в той или иной новости, если ты снимаешь на месте событий. Также, конечно, важны смышлёность, начитанность, эрудированность. Ещё главные качества – это любознательность и дотошность, потому что очень важно выудить у твоего собеседника всё, даже то, о чём он тебе не планировал рассказывать.

Фото: instagram.com/kristina_sushchenia

Журналистами рождаются или становятся? На мой взгляд, журналистами обязательно рождаются, потому что тот самый блеск в глазах и желание 24 на 7 быть телевизионщиком невозможно в себе воспитать, невозможно привить к этому любовь. Мне кажется, что это либо есть, либо нет. И самые счастливые люди – это те, у которых есть ощущение, что ты на своём месте.

Фото: instagram.com/kristina_sushchenia