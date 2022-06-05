Сбросила 44 кг и нашла парня на 26 лет моложе. Женщина пыталась сохранить брак, а в итоге стала встречаться с другим

Порой ты соглашаешься на некоторые перемены в жизни, чтобы спасти дорогие тебе отношения. Но не всегда это помогает разрешить проблему, а иногда преображение даёт тебе возможность не только покончить с прошлым, но и начать новое настоящее.
Как рассказало издание The Sun, Пэтти Аквилина решила похудеть, чтобы спасти брак. Но это не помогло. Когда женщина сбросила 44 килограмма, муж всё равно решил уйти от неё. Однако Пэтти долго не горевала. Через несколько месяцев после развода она зарегистрировалась на сайте знакомств, где нашла нового избранника, который её моложе на 26 лет.
Теперь пара счастлива вместе. Сначала женщина скрывала ото всех членов семьи своего молодого человека, но один раз случайно прислала совместную фотографию не друзьям, а дочери. После этого тайна Пэтти раскрылась. Но похудевшая женщина призналась, что без каких-то секретов жить стало намного проще.
Порой пара сталкивается со сложностями, когда прохожие думают, что Брайан – её сын. Но возлюбленные не принимают это близко к сердцу и все колкие комментарии переводят в шутку.
Кстати, недавно мы рассказывали, как девушка сходила на сеанс к врачу и начала с ним встречаться. Мужчине уже 71 год, но это её никак не смущает – подробности здесь.