Сбросила 44 кг и нашла парня на 26 лет моложе. Женщина пыталась сохранить брак, а в итоге стала встречаться с другим

Порой ты соглашаешься на некоторые перемены в жизни, чтобы спасти дорогие тебе отношения. Но не всегда это помогает разрешить проблему, а иногда преображение даёт тебе возможность не только покончить с прошлым, но и начать новое настоящее.

Как рассказало издание The Sun, Пэтти Аквилина решила похудеть, чтобы спасти брак. Но это не помогло. Когда женщина сбросила 44 килограмма, муж всё равно решил уйти от неё. Однако Пэтти долго не горевала. Через несколько месяцев после развода она зарегистрировалась на сайте знакомств, где нашла нового избранника, который её моложе на 26 лет.