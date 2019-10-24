За ужином или в Кении. Как королевские наследники делали предложения своим жёнам

Последние два года были богаты свадьбами в королевской семье, поэтому истории этих союзов свежи в воспоминаниях о королевских фанатах. Принц Гарри предложил руку и сердце Меган Маркл, когда они жарили курицу на ужин. Джек Бруксбэнк попросил принцессу Евгению выйти за него замуж, когда они любовались закатом над озером в Никарагуа. Принцесса Беатрис сказала «да» Эдоардо Мапелли-Моцци, отдыхая в Италии. Учитывая недавний свадебный бум, со времен помолвки принца Уильяма и Кейт Миддлтон кажется, прошла вечность. Влюбленные были вместе в течение семи лет до помолки, о которой они объявили в ноябре 2010 года.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Во-первых, немного предыстории: ныне герцог и герцогиня Кембриджские встретились студентами в университете Сент-Эндрюс в Шотландии. Это произошло в 2001 году, а встречаться пара начала в 2003 году. Однако их роман не всегда был гладким. Уильям и Кейт расстались в марте 2007 года, что стало шоком для тех, кто предсказывал неизбежную королевскую свадьбу. Правда в июне того же года пара воссоединилась, каждый признал, что это в конечном итоге принесло пользу их отношениям. Но вернемся к предложению. Оно было сделано так. В октябре 2010 года принц Уильям попросил свою давнюю подругу выйти за него замуж. Королевский наследник решил задать этот вопрос во время заграничного отпуска. Это была поездка в Кению с друзьями.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

В совместном интервью после помолвки Уильям сказал, что просто наступило «подходящее время» сделать предложение. «Мы долго говорили о браке, так что это не было большим сюрпризом», – добавил он. «Я планировал это какое-то время, но, как знает каждый парень, требуется определенное количество мотивации, чтобы сказать». В своем рюкзаке Уильям прятал обручальное кольцо с сапфиром и бриллиантом, принадлежавшее принцессе Диане. Будущий король объяснил, что это был способ сохранить память о его маме и сделать ее вещь частью особого момента в его жизни. Редкие фото леди Ди и обстоятельства, при которых они были сделаны (смотрите здесь). Уильям хранил бесценную семейную реликвию в своем рюкзаке в течение трех недель, прежде чем попросить Кейт выйти за него замуж, напомнив, что он «ее не отпустит». «Куда бы я ни пошел, я держал его в руках, потому что знал, если оно исчезнет, у меня будут большие неприятности». Уильям также рассказал, что отказался от старой традиции в преддверии предложения.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

«Я разрывался между тем, чтобы сначала спросить отца Кейт, но понял, что он может сказать нет. Поэтому я подумал, если я сначала спрошу согласия Кейт, то он не сможет сказать «нет». Я так и сделал, вскоре после этого мне удалось поговорить с отцом Кейт». Пара не разглашала, где конкретно было сделано предложение, но в различных сообщениях утверждается, что это была бревенчатая хижина у подножия горы в Кении. О предложении Кейт сказала так: «Это было очень романтично. Он настоящий романтик ... Конечно я сказала да». Она также призналась, что не подозревала, что предложение будет сделано именно в этот день. «Мы были на отдыхе с друзьями, поэтому я действительно не ожидала этого», – сказала она.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal