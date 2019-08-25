Такими вы их не привыкли видеть. Как выглядят Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям у себя дома
Новости Великобритании. Королева Елизавета II проводит летние каникулы в одной из своих любимых резиденций – в Балморале. Именно в этом месте королева привыкла отдыхать с самого детства. Говорят, что здесь монарх может наконец-то расслабиться и провести время с семьей.
По информации Mirror, к 93-летней королеве приезжают члены ее большой семьи. Вместе с Елизаветой II в резиденции отдыхают ее супруг – принц Филипп, их дети, внуки и правнуки. Сейчас в Балморале выходные проводят принц Уильям и Кейт Миддлтон.
Фотографы запечатлели семью не в официальных нарядах, а в домашней одежде.
Королева выбрала классическую юбку-шотландку, шерстяной джемпер и темно-зеленый жилет.
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Кейт Миддлтон была в светлом джемпере, темных брюках и с огромным рюкзаком на плечах. Герцогиня выглядела непринужденной и очень расслабленной в обстановке, которая соответствует ее большой любви к природе.
Фотографы также заметили на территории поместья принца Филиппа и принцессу Анну.
Пока к семье не присоединились Меган Маркл и принц Гарри, хотя СМИ сообщали, что они планируют эту поездку. Возможно, молодые родители вскоре присоединятся к семье.
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