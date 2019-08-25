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Такими вы их не привыкли видеть. Как выглядят Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям у себя дома

25 августа 2019 13:11
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Новости Великобритании. Королева Елизавета II проводит летние каникулы в одной из своих любимых резиденций – в Балморале. Именно в этом месте королева привыкла отдыхать с самого детства. Говорят, что здесь монарх может наконец-то расслабиться и провести время с семьей.  

По информации Mirror, к 93-летней королеве приезжают члены ее большой семьи. Вместе с Елизаветой II в резиденции отдыхают ее супруг – принц Филипп, их дети, внуки и правнуки. Сейчас в Балморале выходные проводят принц Уильям и Кейт Миддлтон.  

Фотографы запечатлели семью не в официальных нарядах, а в домашней одежде.  

Такими вы их не привыкли видеть. Как выглядят Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям у себя дома-1

Фото: Peter Jolly/REX

Королева выбрала классическую юбку-шотландку, шерстяной джемпер и темно-зеленый жилет. 

От прикосновений до разговоров. 8 вещей, которые запрещено делать в присутствии Елизаветы II (смотрите здесь). 

Такими вы их не привыкли видеть. Как выглядят Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям у себя дома-4

Фото: Peter Jolly/REX

Кейт Миддлтон была в светлом джемпере, темных брюках и с огромным рюкзаком на плечах. Герцогиня выглядела непринужденной и очень расслабленной в обстановке, которая соответствует ее большой любви к природе.  

Такими вы их не привыкли видеть. Как выглядят Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям у себя дома-7

Фото: Peter Jolly/REX

Фотографы также заметили на территории поместья принца Филиппа и принцессу Анну.  

Такими вы их не привыкли видеть. Как выглядят Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям у себя дома-10

Фото: Peter Jolly/REX

Пока к семье не присоединились Меган Маркл и принц Гарри, хотя СМИ сообщали, что они планируют эту поездку. Возможно, молодые родители вскоре присоединятся к семье.  

Как менялась супруга принца Гарри и самая «скандальная» персона королевской семьи (читать далее).   

# Королевская семья # калейдоскоп # Елизавета II # Кейт Миддлтон # принц Уильям # принц Филипп

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