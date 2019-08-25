Такими вы их не привыкли видеть. Как выглядят Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям у себя дома

Новости Великобритании. Королева Елизавета II проводит летние каникулы в одной из своих любимых резиденций – в Балморале. Именно в этом месте королева привыкла отдыхать с самого детства. Говорят, что здесь монарх может наконец-то расслабиться и провести время с семьей.

По информации Mirror, к 93-летней королеве приезжают члены ее большой семьи. Вместе с Елизаветой II в резиденции отдыхают ее супруг – принц Филипп, их дети, внуки и правнуки. Сейчас в Балморале выходные проводят принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Фотографы запечатлели семью не в официальных нарядах, а в домашней одежде.