На рецептуру ушло полгода бессонных ночей. Француз живет в белорусской деревне и печёт хлеб

Их разделяют 23 года и объединяют 15 лет. Именно тогда Даниэль Сабо из Авиньона влюбился в белорусскую переводчицу. Даниэль Сабо, пекарь:

Здесь уже атомы между собой сцепились и что-то сложно объяснить.

Вероника Сабо:

Я крайне мало пользуюсь каким-то макияжем, может это и сыграло свою роль.

Космос унес парочку в Новый Свержень. Даниэль – парень деревенский и не любит городской суеты. Хотя, когда занимался логистикой в транспорте, поколесил по Северной Африке, Вьетнаму, Германии и Бельгии. В Беларуси сменил вектор и стал руководить строительной фирмой. Даниэль Сабо:

Природа напоминает мою родину, эти сосны, ели. У нас две собаки и к нам прибиваются коты.

Но идиллия начала рушиться, как карточный домик. Сгорел бизнес, умерла мама, накрыли болезни. Депрессия у француза ушла только после рождения Алин. Дочка придала сил и вдохновила открыть новое дело. Вероника Сабо:

Когда мы только начинали, мешали руками.

На рецептуру ушло полгода бессонных ночей. На переделку заводской столовой и б/у оборудование ушел весь семейный бюджет. К багету и хлебу добавились плетенки и булочки. Работать по 18 часов одним не было сил. Появилась команда. Но хозяин по-прежнему вылетает из пекарни вместе с жаворонками.

Янина Громыко, местный житель:

Вижу: огонь горит, там хлеб пекут. Целую ночь там надо топать и топать. Ирина Парфимович, местный житель:

Хлеба лучшего нет в нашей округе! На пикник время остается только на выходных. Такие моменты бесценны.

Вероника Сабо:

У нас готовит больше Даниэль. Спагетти болоньезе, киши он нам делает. Даниэль Сабо:

Картошка, крем-фреш, блюда из свинины. И пусть весь мир подождет, пока французы завтракают. 7 пятниц на неделе и 7 дел в обед у них не бывает. Разные менталитеты сгладила женская мудрость. И пока золотой октябрь, планируют пересесть с Микаэлем на велосипеды и отправиться изучать Беларусь. На юг Франции ездили всей семьей.

Даниэль Сабо:

Жалею только о том, что эти 15 лет так быстро пролетели. Еще буду жалеть, если мое дело никто не продолжит.

Пекарь-самоучка шутит, что миллионером на хлебе не станешь. Чем больше растешь, тем больше надо вкладывать. Но открыть точки с горячим хлебом и добавить в будни французского аромата в планах семейной мануфактуры. А еще выйти на Несвиж и столицу!