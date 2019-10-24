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На рецептуру ушло полгода бессонных ночей. Француз живет в белорусской деревне и печёт хлеб

24 октября 2019 08:32
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Их разделяют 23 года и объединяют 15 лет. Именно тогда Даниэль Сабо из Авиньона влюбился в белорусскую переводчицу.

Даниэль Сабо, пекарь:
Здесь уже атомы между собой сцепились и что-то сложно объяснить.

На рецептуру ушло полгода бессонных ночей. Француз живет в белорусской деревне и печёт хлеб -1

Вероника Сабо:
Я крайне мало пользуюсь каким-то макияжем, может это и сыграло свою роль.

На рецептуру ушло полгода бессонных ночей. Француз живет в белорусской деревне и печёт хлеб -4

Космос унес парочку в Новый Свержень. Даниэль – парень деревенский и не любит городской суеты. Хотя, когда занимался логистикой в транспорте, поколесил по Северной Африке, Вьетнаму, Германии и Бельгии. В Беларуси сменил вектор и стал руководить строительной фирмой.

Даниэль Сабо:
Природа напоминает мою родину, эти сосны, ели. У нас две собаки и к нам прибиваются коты.

На рецептуру ушло полгода бессонных ночей. Француз живет в белорусской деревне и печёт хлеб -7

Но идиллия начала рушиться, как карточный домик. Сгорел бизнес, умерла мама, накрыли болезни. Депрессия у француза ушла только после рождения Алин. Дочка придала сил и вдохновила открыть новое дело.

Вероника Сабо:
Когда мы только начинали, мешали руками.

На рецептуру ушло полгода бессонных ночей. Француз живет в белорусской деревне и печёт хлеб -10

На рецептуру ушло полгода бессонных ночей. На переделку заводской столовой и б/у оборудование ушел весь семейный бюджет. К багету и хлебу добавились плетенки и булочки. Работать по 18 часов одним не было сил. Появилась команда. Но хозяин по-прежнему вылетает из пекарни вместе с жаворонками.

На рецептуру ушло полгода бессонных ночей. Француз живет в белорусской деревне и печёт хлеб -13

Янина Громыко, местный житель:
Вижу: огонь горит, там хлеб пекут. Целую ночь там надо топать и топать.

Ирина Парфимович, местный житель:
Хлеба лучшего нет в нашей округе!

На пикник время остается только на выходных. Такие моменты бесценны.

На рецептуру ушло полгода бессонных ночей. Француз живет в белорусской деревне и печёт хлеб -16

Вероника Сабо:
У нас готовит больше Даниэль. Спагетти болоньезе, киши он нам делает.

Даниэль Сабо:
Картошка, крем-фреш, блюда из свинины.

И пусть весь мир подождет, пока французы завтракают. 7 пятниц на неделе и 7 дел в обед у них не бывает. Разные менталитеты сгладила женская мудрость. И пока золотой октябрь, планируют пересесть с Микаэлем на велосипеды и отправиться изучать Беларусь. На юг Франции ездили всей семьей.

На рецептуру ушло полгода бессонных ночей. Француз живет в белорусской деревне и печёт хлеб -19

Даниэль Сабо:
Жалею только о том, что эти 15 лет так быстро пролетели. Еще буду жалеть, если мое дело никто не продолжит.

На рецептуру ушло полгода бессонных ночей. Француз живет в белорусской деревне и печёт хлеб -22

Пекарь-самоучка шутит, что миллионером на хлебе не станешь. Чем больше растешь, тем больше надо вкладывать. Но открыть точки с горячим хлебом и добавить в будни французского аромата в планах семейной мануфактуры. А еще выйти на Несвиж и столицу!

На рецептуру ушло полгода бессонных ночей. Француз живет в белорусской деревне и печёт хлеб -25

Янина Громыко:
Ноги болят идти в магазин, а она мне приносит. Люди берут и хвалят!

# Год малой родины # калейдоскоп # Даниэль Сабо # Вероника Сабо # Янина Громыко # Ирина Парфимович # Фотофакт # общество

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