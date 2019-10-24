«Счастье моё». Сергей Лазарев показал трогательное фото с детьми

Певец опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото с Никитой и Анной на руках.

«До слез! Как же я соскучился». Именинника Сергея Лазарева умилили слова 5-летнего сына

После подписи певец оставил милые хештеги: «Лазаревы» и «счастье мое». Улыбающийся отец с детьми не оставил поклонников равнодушными: они написали множество комплиментов и добрых пожеланий Сергею Лазареву.

Под фото оставили эмоджи-сердечки актриса Дарья Мороз, Игорь Крутой и Артур Пирожков. Певица Зара написала, что быть отцом двух малышей большое счастье, а актриса Мария Федункив заметила, что маленькая Анна больше похожа на Сергея Лазарева, чем ее брат Никита.