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«Счастье моё». Сергей Лазарев показал трогательное фото с детьми

24 октября 2019 12:50
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Новости России. Сергей Лазарев показал поклонникам нежные кадры с детьми.

Певец опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото с Никитой и Анной на руках.

Сергей Лазарев:
Папа приехал…

«Счастье моё». Сергей Лазарев показал трогательное фото с детьми-1

Фото: instagram.com/lazarevsergey

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После подписи певец оставил милые хештеги: «Лазаревы» и «счастье мое». Улыбающийся отец с детьми не оставил поклонников равнодушными: они написали множество комплиментов и добрых пожеланий Сергею Лазареву.

Под фото оставили эмоджи-сердечки актриса Дарья Мороз, Игорь Крутой и Артур Пирожков. Певица Зара написала, что быть отцом двух малышей большое счастье, а актриса Мария Федункив заметила, что маленькая Анна больше похожа на Сергея Лазарева, чем ее брат Никита.

Недавно Сергей Лазарев опубликовал первое фото годовалой дочери. Нежные кадры певца с Анной смотрите здесь

# Звезды # калейдоскоп # Сергей Лазарев

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