«За этим всем надо ухаживать, работа нелёгкая». Как садовники Минска стригут деревья

Как садовники Минска стригут деревья, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Древесные парикмахеры, городские садовники – как только не называют мастеров топиарной стрижки. Благодаря их фантазии и очумелым ручкам липы превращаются в изящные конусы и воздушные шары.

Сергей Шапетько, рабочий зеленого строительства УП «Минскзеленстрой»:

Сначала идет кардинальная обрезка, потом постепенно масса зеленая нарастает, и уже получается потом фигура. Бывает импровизация, смотришь, что-то новенькое хочется сделать. На Победителей есть, возле Стелы, возле Оперного тоже кусты такие красивые.

Сергей Шапетько – мастер-самоучка. Модную стрижку и укладку подбирает с первого взгляда. Чтобы навести марафет, порой взбирается на высоту 20 метров. В руках главное орудие – бензоножницы. Стилист так набил руку за 16 лет и увлечен любимым делом, что попросту не ощущает тяжести. Мастер признается: чтобы добиться идеальной формы, нужно стричь минимум дважды за теплый сезон.

Сергей Шапетько:

Самое сложное – спирали. Если из туй делать, там надо повозиться. За этим всем надо ухаживать, работа нелегкая. В основном мы делаем клен, липу, ясень, которые более мелколистные, чтобы читалась форма. Каштан не особо приветствует это дело, его фактически не делаем.

Владимир Ботян из лесничества перешел в зеленую индустрию красоты. Эксперименты флоре не вредят, но вот листва в дождливый сезон отрастает быстро. Украшает Минск живыми изгородями и делает фигурные композиции в парках. Правда, без приключений не обходится.

Владимир Ботян, рабочий зеленого строительства УП «Минскзеленстрой»:

Я с вышки стриг, этот шарик делаю, а из-под самых ножниц голубь вылетает, но как-то удачно не задело его. Потом смотрю, гнездышко под самым верхом и там уже 3 яйца в гнезде лежали, она так далеко не отлетела, на соседнее дерево перелетела, села и наблюдала. Как я только стрижку закончил, она обратно туда.

За время нашей съемки Лошица преобразилась прямо на глазах. Анастасия Макеева, корреспондент:

Скажите, а у вас на даче, наверное, тоже мечта садовода? Сергей Шапетько:

Сапожник без сапог, как говорится, есть там насаждения, но я бы не сказал, что там такое что-то серьезное. Хватает работы и так. Владимир Ботян:

Нравится людям, говорят: «Красиво делаете, молодцы! Спасибо вам за такую красоту». Когда едем на машине через город, жене показываю и говорю с гордостью: «Вот это я сделал».