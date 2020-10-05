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«За этим всем надо ухаживать, работа нелёгкая». Как садовники Минска стригут деревья

05 октября 2020 10:12
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Как садовники Минска стригут деревья, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Древесные парикмахеры, городские садовники – как только не называют мастеров топиарной стрижки. Благодаря их фантазии и очумелым ручкам липы превращаются в изящные конусы и воздушные шары. 

«За этим всем надо ухаживать, работа нелёгкая». Как садовники Минска стригут деревья -1

Сергей Шапетько, рабочий зеленого строительства УП «Минскзеленстрой»:
Сначала идет кардинальная обрезка, потом постепенно масса зеленая нарастает, и уже получается потом фигура. Бывает импровизация, смотришь, что-то новенькое хочется сделать. На Победителей есть, возле Стелы, возле Оперного тоже кусты такие красивые.

«За этим всем надо ухаживать, работа нелёгкая». Как садовники Минска стригут деревья -4

Сергей Шапетько – мастер-самоучка. Модную стрижку и укладку подбирает с первого взгляда. Чтобы навести марафет, порой взбирается на высоту 20 метров. В руках главное орудие – бензоножницы. Стилист так набил руку за 16 лет и увлечен любимым делом, что попросту не ощущает тяжести. Мастер признается: чтобы добиться идеальной формы, нужно стричь минимум дважды за теплый сезон.

«За этим всем надо ухаживать, работа нелёгкая». Как садовники Минска стригут деревья -7

Сергей Шапетько:
Самое сложное – спирали. Если из туй делать, там надо повозиться. За этим всем надо ухаживать, работа нелегкая. В основном мы делаем клен, липу, ясень, которые более мелколистные, чтобы читалась форма. Каштан не особо приветствует это дело, его фактически не делаем.

«За этим всем надо ухаживать, работа нелёгкая». Как садовники Минска стригут деревья -10

Владимир Ботян из лесничества перешел в зеленую индустрию красоты. Эксперименты флоре не вредят, но вот листва в дождливый сезон отрастает быстро. Украшает Минск живыми изгородями и делает фигурные композиции в парках. Правда, без приключений не обходится.

«За этим всем надо ухаживать, работа нелёгкая». Как садовники Минска стригут деревья -13

Владимир Ботян, рабочий зеленого строительства УП «Минскзеленстрой»:
Я с вышки стриг, этот шарик делаю, а из-под самых ножниц голубь вылетает, но как-то удачно не задело его. Потом смотрю, гнездышко под самым верхом и там уже 3 яйца в гнезде лежали, она так далеко не отлетела, на соседнее дерево перелетела, села и наблюдала. Как я только стрижку закончил, она обратно туда.

«За этим всем надо ухаживать, работа нелёгкая». Как садовники Минска стригут деревья -16

За время нашей съемки Лошица преобразилась прямо на глазах. 

Анастасия Макеева, корреспондент:
Скажите, а у вас на даче, наверное, тоже мечта садовода?

Сергей Шапетько:
Сапожник без сапог, как говорится, есть там насаждения, но я бы не сказал, что там такое что-то серьезное. Хватает работы и так.

Владимир Ботян:
Нравится людям, говорят: «Красиво делаете, молодцы! Спасибо вам за такую красоту». Когда едем на машине через город, жене показываю и говорю с гордостью: «Вот это я сделал».

«За этим всем надо ухаживать, работа нелёгкая». Как садовники Минска стригут деревья -19

А мы гордимся командой, которая отвечает за имидж зеленого Минска.

# Озеленение # калейдоскоп # Сергей Шапетько # Владимир Ботян # Анастасия Макеева # Фотофакт # природа

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