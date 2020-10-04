Помогает ли интервальное голодание похудеть? Отвечает врач, который шесть лет придерживался этой практики

Кардиолог более шести лет практиковал интервальное голодание и рекомендовал его всем своим пациентам. Однако через некоторое время врач решил провести исследование, чтобы проверить, правда ли эта методика полезна для здоровья.

Как сообщает Insider, доктор Итан Вайс из Калифорнийского университета в Сан-Франциско занимался голоданием примерно с 2013 года. Каждый день в промежутке между 12 и 20 часами он не принимал пищу.

Недавно Итан заметил, что на людей, которым он рекомендовал голодание, оно оказывало не столь положительный эффект, как на него самого. Тогда учёный решил провести клинические испытания.

Вайс выделил две группы добровольцев: первая придерживалась интервального голодания, вторая – ела трижды в день, что хотела и сколько хотела. Увидев результаты исследования, кардиолог сильно удивился и попросил проверить всё ещё раз.