«Важно поставить себя на место обидчика». Как справиться с обидой

В народе говорят: на обиженных воду возят, а вот душевные лекари твердят иное: обидеть нельзя – можно лишь обидеться. Ольга Гома, детский и семейный психолог:

Нам сказали что-то неприятное или поступили по отношению к нам неприемлемым для нас способом, и мы испытываем изначально гнев, раздражение, досаду, но мы это не можем выразить по тем или иным причинам человеку, который это сделал, и тогда мы направляем эти эмоции внутрь себя, они трансформируются в обиду. Это наш собственный выбор: обижаться или не обижаться, не нас обидели, а я приняла решение обижаться.

Быть обидчивым, порой выгодная позиция. Умение в нужный момент «надуть губки» – не что иное, как хитрая манипуляция. Ольга Гома:

Мы находимся в такой позиции, когда я такая бедная, несчастная, вот он плохой, а я хорошая, я всем жертвовала, я ради него на все была готова, а он мне жизнь испортил. Мы жалеем себя, все вокруг нас жалеют и эта позиция закрепляется. Зачастую женщины обижаются для того, чтобы сделать то, чего они никогда не делали. Например, обидевшись на мужа, который изменял, жена может наконец-то позволить потратить на себя деньги, сходить в салон красоты, съездить на отдых.

Совсем иная ситуация – зудящая многолетняя обида. Это коварное чувство может разъедать не только душу, но и тело. Психосоматика не заставит себя долго ждать: болезни печени, расстройства нервной системы, онкология.

Ольга Гома:

Как же справляться с обидой? Первый шаг – осознать ее, признаться себе в том, что я обижаюсь. Второй шаг – это проговорить ее, рассказать, как и почему я обижаюсь, где я чувствую эту обиду, принять ответственность за свои чувства, проработка обиды. Мы должны прийти к тому, чтобы простить обидчика. Важно поставить себя на место обидчика, почему он это сделал, возможно, он не хотел вас обидеть, просто не знал и не понимал, чего вы от него ждете, проговорите это, скажите о своих чувствах обязательно.

Ольга Гома:

Если мы обижаемся на человека, которого уже с нами рядом нет, мы можем использовать технику письма обидчику. Мы можем написать в этом письме все, чем человек нас обидел, каким способом мы это проживаем, как это влияет на нас в настоящем, что мы переживали в тот момент, когда он нас обижал. Если это родители, когда они нас били, не жалели или игнорировали наши потребности, потом это письмо обязательно сжечь или порвать на мелкие кусочки и выбросить. Если же обижается ребенок, то, скорее всего, не закрыты какие-то его потребности.