Парень обнаружил на столе завтрак и трогательную записку. Но в этом милом жесте таится опасность

Девушка пришла домой к молодому человеку, приготовила ему завтрак и оставила трогательную записку. Только всё не так, как кажется на первый взгляд.

Как сообщает SoraNews24, пользователь Twitter под ником Senkyuin ведёт обычную, спокойную жизнь. Также стоит отметить, что у молодого человека есть девушка.

И вот однажды утром он увидел у себя на столе еду и записку. Это было бы невероятно мило, если бы не оказалось, что тёплые слова и пищу оставила его бывшая девушка, которая без разрешения проникла в его дом.