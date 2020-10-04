Парень обнаружил на столе завтрак и трогательную записку. Но в этом милом жесте таится опасность

Девушка пришла домой к молодому человеку, приготовила ему завтрак и оставила трогательную записку. Только всё не так, как кажется на первый взгляд.
Как сообщает SoraNews24, пользователь Twitter под ником Senkyuin ведёт обычную, спокойную жизнь. Также стоит отметить, что у молодого человека есть девушка.
И вот однажды утром он увидел у себя на столе еду и записку. Это было бы невероятно мило, если бы не оказалось, что тёплые слова и пищу оставила его бывшая девушка, которая без разрешения проникла в его дом.
Фото: twitter.com/hanahanakaidou
«Давно не виделись, бывший парень! Угадал, кто это? Я проскользнула в маленькое любовное гнездышко, в котором ты живёшь со своей девушкой. Она хорошо тебя кормит? Прошло много времени с тех пор, как я готовила тебе домашнюю еду, поэтому я постаралась по-быстренькому её приготовить! Я время от времени проскальзываю, так что покушай, пожалуйста», – говорилось в послании.
Комментаторы разделились на два лагеря. Первые – позавидовали юноше. Они отметили, что очень здорово чувствовать себя любимым, а ещё парень может быть уверен, что если женится на своей бывшей, то она будет готовить ещё больше и ещё вкуснее.
Вторые отметили, что это неплохое начало фильма ужасов. И добавили, что разумно было бы обратиться в полицию. На это Senkyuin ответил, что пока не готов к таким серьёзным мерам. Вместо этого он предпочёл просто съесть приготовленный для него завтрак.
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