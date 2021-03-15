Юрий Шатунов расплакался при встрече с основателем «Ласкового мая». Как сейчас выглядит Сергей Кузнецов

Новости России. Юрий Шатунов встретился с основателем «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым и не смог сдержать слёзы. После ухода из группы Кузнецов не перестал заниматься музыкой, но пристрастился к алкоголю. Также у него существенно упал доход, поэтому мужчина переехал в квартиру к матери. Композитор получает пенсию и гонорары за свои песни, однако живёт небогато. Юрий Шатунов. Как проводит своё свободное время певец

Фото: instagram.com/yuriy_shatunov

Другу финансово помогает и Шатунов. По словам певца, он заключил с Кузнецовым контракт, согласно которому обязан пожизненно обеспечивать композитора.

Фото: кадр ток-шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1»

«Это честно. Потому что я не могу его больше как-то отблагодарить за то, что он для меня сделал», – сказал Юрий в ток-шоу «Привет, Андрей!».

Фото: кадр ток-шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1»

И хотя Шатунов продолжает сотрудничать с Кузнецовым, встреча с ним застала исполнителя врасплох. Юрий не смог сдержать слёзы, когда увидел 57-летнего композитора.

Фото: кадр ток-шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1»

По словам Шатунова, они сейчас вместе работают над новыми песнями, хотя музыканты не уточнили, когда они будут готовы.

Фото: кадр ток-шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1»