Женщина показала, с кем тусовалась её бабушка и впечатлила людей. Ведь маму её отца они тоже знают

Пользовательница Reddit под ником OGnilla показала фотографию, на которой её бабушка проводит время на заднем дворе Альберта Эйнштейна. Разумеется, компанию ей составляет сам знаменитый физик.

Женщина поделилась снимком, который был сделан ещё в 1945 году. И на нём изображены сразу два известных человека.

По словам женщины, её бабушка была актрисой и выступала в Нью-Йорке. После шоу один из её знакомых предложил съездить домой к Эйнштейну. Бабушка OGnilla с интересом приняла предложение.

Они отлично провели время за приятной беседой, а потом бабушка OGnilla попросила Эйнштейна набросать его теорию относительности на салфетке. Альберт не отказал в этой просьбе, но, к огорчению OGnilla, эта салфетка не сохранилась.

Пользователи Reddit отметили, что история замечательная, бабушка OGnilla – настоящая красавица, а ещё она похожа на Нанетт Фабрей. Автор публикации с радостью пояснила, что это и есть Фабрей, и она сама – внучка известной актрисы.