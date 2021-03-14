Девушка хотела высмеять парня, но нарвалась на критику. А всё началось с воды

Девушка сходила с парнем на свидание в кафе и решила, что юноша ей не подходит. Спутница молодого человека посчитала его слишком жадным.

Как сообщает The Sun, девушка под ником LILNOSLEEPY согласилась пойти с парнем на свидание, но уже в самом начале поняла, что не будет продолжать отношения.

«Вы понимаете, что он разорён, когда покупает вам воду», – написала она на своей странице в Twitter.

Несмотря на негативное отношение к юноше, девушка не стала уходить сразу, а позволила угостить себя гамбургером и картошкой фри. После свидания она поделилась фотографией, ожидая получить поддержку, но нарвалась на критику.