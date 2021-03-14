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Девушка хотела высмеять парня, но нарвалась на критику. А всё началось с воды

14 марта 2021 15:57
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Девушка сходила с парнем на свидание в кафе и решила, что юноша ей не подходит. Спутница молодого человека посчитала его слишком жадным. 

Как сообщает The Sun, девушка под ником LILNOSLEEPY согласилась пойти с парнем на свидание, но уже в самом начале поняла, что не будет продолжать отношения. 

«Вы понимаете, что он разорён, когда покупает вам воду», – написала она на своей странице в Twitter. 

Несмотря на негативное отношение к юноше, девушка не стала уходить сразу, а позволила угостить себя гамбургером и картошкой фри. После свидания она поделилась фотографией, ожидая получить поддержку, но нарвалась на критику. 

Девушка хотела высмеять парня, но нарвалась на критику. А всё началось с воды -1

Фото: reddit.com/user/Less-Bite  

Пользователи соцсети почитали, что если LILNOSLEEPY что-то не понравилось, ей не нужно было продолжать свидание. Некоторые комментаторы пошли дальше и заявили, что девушка даже за свою еду не может заплатить, не говоря уже о чужой. 

Другие пользователи не были столь критичны. Один из них сказал, что вода является хорошим выбором, если человек не любит алкоголь и в конкретный момент не хочет чай или кофе. Другой парень объяснил, что на первом свидании принципиально не устраивает пир, потому что хочет заинтересовать спутницу собой, а не возможностью хорошенько поесть за его счёт. 

Скриншот той записи появился на Reddit несколько дней назад и бурно обсуждался. На самом же деле история произошла ещё в 2018 году. После того случая действие аккаунта LILNOSLEEPY было приостановлено, сейчас он недоступен.  

Кстати, ранее мы рассказывали про парня, на свидание с которым девушка привела 23-х родственников, чтобы они могли поесть за его счёт. Юноша принял единственно верное решение – сбежал (здесь подробности). 

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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