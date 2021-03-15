Ребёнку запретили учиться в школе с другими детьми из-за слишком короткой стрижки

Подросток пришёл в школу, но не смог посещать уроки вместе с одноклассниками. Руководство учебного заведения решило, что у мальчика слишком короткая стрижка.
Как сообщает Devon Live, в марте британский колледж Эксмут Коммьюнити в Девоне возобновил свою работу и вновь начал обучать детей. 13-летний Лилан Хагу собирался встретиться с одноклассниками, но перед этим попался на глаза персоналу заведения.
Сотрудники школы решили, что его внешний вид не соответствует стандартам Эксмут Коммьюнити, где ученики должны выглядеть опрятно. Мальчику выделили отдельный класс и обучали индивидуально, не разрешая покидать кабинет во время перемены, чтобы его случайно не увидели другие школьники.
Когда об этом узнала мама Лилана, она была возмущена. Женщина объяснила, что во время карантина были закрыты парикмахерские, а её сын не любит длинные волосы, поэтому она самостоятельно стригла его. Британка признала, что из-за её неопытности и немного затупившихся ножниц стрижка получилась слишком короткой, но она не считает это поводом для подобных мер.
В свою очередь руководство школы заметило, что у них есть стандарты, и если им не соответствовать, то ребёнка в принципе там не будут обучать. Однако сотрудники учебного заведения учли все обстоятельства и пошли навстречу ученику. Мальчика будут обучать индивидуально на протяжении недели, а когда его волосы станут немного длиннее, подростку разрешат вновь посещать уроки вместе с одноклассниками.
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