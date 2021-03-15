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Ребёнку запретили учиться в школе с другими детьми из-за слишком короткой стрижки

15 марта 2021 07:09
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Подросток пришёл в школу, но не смог посещать уроки вместе с одноклассниками. Руководство учебного заведения решило, что у мальчика слишком короткая стрижка. 

Как сообщает Devon Live, в марте британский колледж Эксмут Коммьюнити в Девоне возобновил свою работу и вновь начал обучать детей. 13-летний Лилан Хагу собирался встретиться с одноклассниками, но перед этим попался на глаза персоналу заведения. 

Сотрудники школы решили, что его внешний вид не соответствует стандартам Эксмут Коммьюнити, где ученики должны выглядеть опрятно. Мальчику выделили отдельный класс и обучали индивидуально, не разрешая покидать кабинет во время перемены, чтобы его случайно не увидели другие школьники. 

Ребёнку запретили учиться в школе с другими детьми из-за слишком короткой стрижки -1

Фото: Devon Live 

Когда об этом узнала мама Лилана, она была возмущена. Женщина объяснила, что во время карантина были закрыты парикмахерские, а её сын не любит длинные волосы, поэтому она самостоятельно стригла его. Британка признала, что из-за её неопытности и немного затупившихся ножниц стрижка получилась слишком короткой, но она не считает это поводом для подобных мер. 

Ребёнку запретили учиться в школе с другими детьми из-за слишком короткой стрижки -4

Фото: Devon Live 

В свою очередь руководство школы заметило, что у них есть стандарты, и если им не соответствовать, то ребёнка в принципе там не будут обучать. Однако сотрудники учебного заведения учли все обстоятельства и пошли навстречу ученику. Мальчика будут обучать индивидуально на протяжении недели, а когда его волосы станут немного длиннее, подростку разрешат вновь посещать уроки вместе с одноклассниками. 

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# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

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