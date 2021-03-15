Ребёнку запретили учиться в школе с другими детьми из-за слишком короткой стрижки

Подросток пришёл в школу, но не смог посещать уроки вместе с одноклассниками. Руководство учебного заведения решило, что у мальчика слишком короткая стрижка.

Как сообщает Devon Live, в марте британский колледж Эксмут Коммьюнити в Девоне возобновил свою работу и вновь начал обучать детей. 13-летний Лилан Хагу собирался встретиться с одноклассниками, но перед этим попался на глаза персоналу заведения.

Сотрудники школы решили, что его внешний вид не соответствует стандартам Эксмут Коммьюнити, где ученики должны выглядеть опрятно. Мальчику выделили отдельный класс и обучали индивидуально, не разрешая покидать кабинет во время перемены, чтобы его случайно не увидели другие школьники.