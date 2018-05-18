Юлия Самойлова рассказала, что не забывала слова на сцене «Евровидения»

Новости России. Представительница России на «Евровидении-2018» рассказала о том, что на самом деле произошло на сцене конкурса. После выступления девушки интернет-пользователи обсуждали момент на сцене, где играет музыка и поет бэк-вокал, но Юлия вступает позже. В интервью на YouTube-канале «The Люди» певица откровенно рассказала, что же произошло и забыла ли она на самом деле слова.

Фото: eurovision.tv

По словам Юлии Самойловой, текст она не забывала. Все произошло из-за волнения и напряженного эмоционального состояния. Юлия Самойлова:

Нет, я не забыла слова. Перед выходом на сцену я была уже подавлена. С утра у меня не задался день – я думала, грузилась, анализировала всё, старалась сделать еще лучше, чем было до этого, хотя было и так хорошо, как мне сказали мои близкие ребята. Я не знаю, что это было. Ком в горле был однозначно, глаза на мокром месте, я попыталась собраться, вышла на сцену. В тот момент, где я не спела две строчки, я не забыла слова – я замечательно знаю текст. Я просто почувствовала бурю эмоций и если бы я в тот момент спела, то это было бы нехорошо. Подумала, что я лучше промолчу, выдохну и продолжу петь. Россия впервые за всю историю участия в «Евровидении» не прошла в финал