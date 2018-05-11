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«Я бы удивился, если бы мы попали в финал». Пригожин прокомментировал выступление Самойловой на «Евровидении»

11 мая 2018 10:39
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Новости России. Знаменитый продюсер Иосиф Пригожин считает, что выступление представительницы России на «Евровидении-2018» было не совсем удачным. Об этом он рассказал в комментарии РИА Новости.  

Иосиф Пригожин, российский продюсер:  
Я бы удивился, если бы мы попали в финал. Это было не самое лучше выступление России, такое ощущение, что у Юли не работали ушные мониторы.  

Вместе с тем он отметил, что артистка проявила силу духа: «выступила, не побоявшись ничего». Для России это первый случай, когда представитель страны не прошёл в финал (здесь подробнее).  

«Я бы удивился, если бы мы попали в финал». Пригожин прокомментировал выступление Самойловой на «Евровидении»-1

Фото: eurovision.tv  

Несмотря на результат, видео выступления Самойловой во втором полуфинале песенного конкурса набрало наибольшее количество просмотров (910 тысяч на 13:00 11 мая) в сравнении с роликами других участников второго полуфинала. На втором месте выступление представителя Украины MELOVIN. Номер набрал более 705 тысяч просмотров.  

Сама Юлия Самойлова прокомментировала свой результат  

В субботу состоится гранд-финал песенного конкурса «Евровидение-2018». В нём примут участие представители 26 стран.  

О фаворитах читайте здесь.  

# Евровидение 2018 # калейдоскоп # Юлия Самойлова # Иосиф Пригожин

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