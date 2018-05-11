«Я бы удивился, если бы мы попали в финал». Пригожин прокомментировал выступление Самойловой на «Евровидении»

Новости России. Знаменитый продюсер Иосиф Пригожин считает, что выступление представительницы России на «Евровидении-2018» было не совсем удачным. Об этом он рассказал в комментарии РИА Новости.

Иосиф Пригожин, российский продюсер:

Я бы удивился, если бы мы попали в финал. Это было не самое лучше выступление России, такое ощущение, что у Юли не работали ушные мониторы.

Вместе с тем он отметил, что артистка проявила силу духа: «выступила, не побоявшись ничего». Для России это первый случай, когда представитель страны не прошёл в финал (здесь подробнее).