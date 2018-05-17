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Солистка крошит гитару, звезда сериала «Кухня» – с топором. IOWA презентовала снятый в Беларуси клип «Молчишь на меня»

17 мая 2018 08:40
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17 мая группа IOWA представила новый клип на песню «Молчишь на меня».

Главную мужскую роль в клипе сыграл известный по сериалу «Кухня» актер Марк Богатырев.

Видео на новую песню группы снимали в Минске около 19 часов. Съемки проходили в середине апреля.

Солистка крошит гитару, звезда сериала «Кухня» – с топором. IOWA презентовала снятый в Беларуси клип «Молчишь на меня»-1

Скриншот из клипа «Молчишь на меня» на YouTube-канале iowamusicband

Марк Богатырев и вокалистка группы – Катя Иванчикова – играют пару, которая убирает квартиру после бурной ссоры, но что-то идет не так. Поэтому влюбленные снова начинают выяснять отношения.

Солистка крошит гитару, звезда сериала «Кухня» – с топором. IOWA презентовала снятый в Беларуси клип «Молчишь на меня»-4

Скриншот из клипа «Молчишь на меня» на YouTube-канале iowamusicband

Солистка группы отмечала: «Один пожар и комната, от которой остались только стены. Гора разбитых стёкол и сломанной мебели, сутки без сна и ссора длиной в клип. Видели ли вы, как я вдребезги крошу гитару? А красавчика Марка Богатырева с топором? Мы вам и не такое покажем».

Также Катя Иванчикова рассказала, что клип наглядно показывает, как «эффектно и эффективно могут поссориться двое влюблённых. Инструкция по применению».

Солистка крошит гитару, звезда сериала «Кухня» – с топором. IOWA презентовала снятый в Беларуси клип «Молчишь на меня»-7

Скриншот из клипа «Молчишь на меня» на YouTube-канале iowamusicband

Марк Богатырев назвал съемки в клипе группы новым для себя опытом.

«Ни что так не роднит двух незнакомых людей, как россыпь отборных ругательств»: как снимали клип смотрите здесь.

# Музыка # калейдоскоп # Катя Иванчикова # Катя IOWA # Марк Богатырев # Фотофакт

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