Солистка крошит гитару, звезда сериала «Кухня» – с топором. IOWA презентовала снятый в Беларуси клип «Молчишь на меня»

Видео на новую песню группы снимали в Минске около 19 часов. Съемки проходили в середине апреля.

Марк Богатырев и вокалистка группы – Катя Иванчикова – играют пару, которая убирает квартиру после бурной ссоры, но что-то идет не так. Поэтому влюбленные снова начинают выяснять отношения.

Солистка группы отмечала: «Один пожар и комната, от которой остались только стены. Гора разбитых стёкол и сломанной мебели, сутки без сна и ссора длиной в клип. Видели ли вы, как я вдребезги крошу гитару? А красавчика Марка Богатырева с топором? Мы вам и не такое покажем».

Также Катя Иванчикова рассказала, что клип наглядно показывает, как «эффектно и эффективно могут поссориться двое влюблённых. Инструкция по применению».