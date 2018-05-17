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«Нужно периодически меняться». Оксана Фёдорова опубликовала фото в образе блондинки

17 мая 2018 10:53
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Новости России. Оксана Федорова показала подписчикам в соцсетях фото с новым цветом волос.

На снимке победительница конкурса «Мисс Вселенная» запечатлена рядом с белой лошадью. На фото волосы красавицы непривычного цвета – она стала блондинкой.

Оксана Федорова:
Попробовала себя в роли наездницы и блондинки. Как вы считаете, друзья, мне идет?

«Нужно периодически меняться». Оксана Фёдорова опубликовала фото в образе блондинки-1

Фото: instagram.com/fedorovaoksana

Подписчики девушки, которых у Оксаны почти 400 тысяч, отметили, что ей идет новый цвет волос.

«Необычный образ, Оксана, вам к лицу»,

«Обязательно нужно периодически меняться, вам идет»,

«Красота неимоверная».

«Нужно периодически меняться». Оксана Фёдорова опубликовала фото в образе блондинки-4

Фото: instagram.com/fedorovaoksana

Некоторые поклонники отметили, что девушка – «яркий представитель брюнеток».

«Вам идет такой образ, но себя вы в нем, потеряли...»,

«Быть брюнеткой вам больше идет, это подходит к вашим красивым глазам».

Однако оказалось, что это был парик – следующие фото девушка публиковала уже в привычном образе брюнетки.

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# Звезды # калейдоскоп # Оксана Федорова # Фотофакт

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