«Нужно периодически меняться». Оксана Фёдорова опубликовала фото в образе блондинки

Оксана Федорова: Попробовала себя в роли наездницы и блондинки. Как вы считаете, друзья, мне идет?

На снимке победительница конкурса «Мисс Вселенная» запечатлена рядом с белой лошадью. На фото волосы красавицы непривычного цвета – она стала блондинкой.

Новости России. Оксана Федорова показала подписчикам в соцсетях фото с новым цветом волос.

«Обязательно нужно периодически меняться, вам идет»,

«Необычный образ, Оксана, вам к лицу»,

Подписчики девушки, которых у Оксаны почти 400 тысяч, отметили, что ей идет новый цвет волос.

Некоторые поклонники отметили, что девушка – «яркий представитель брюнеток».

«Вам идет такой образ, но себя вы в нем, потеряли...»,

«Быть брюнеткой вам больше идет, это подходит к вашим красивым глазам».

Однако оказалось, что это был парик – следующие фото девушка публиковала уже в привычном образе брюнетки.