«Нужно периодически меняться». Оксана Фёдорова опубликовала фото в образе блондинки
Новости России. Оксана Федорова показала подписчикам в соцсетях фото с новым цветом волос.
На снимке победительница конкурса «Мисс Вселенная» запечатлена рядом с белой лошадью. На фото волосы красавицы непривычного цвета – она стала блондинкой.
Оксана Федорова:
Попробовала себя в роли наездницы и блондинки. Как вы считаете, друзья, мне идет?
Фото: instagram.com/fedorovaoksana
Подписчики девушки, которых у Оксаны почти 400 тысяч, отметили, что ей идет новый цвет волос.
«Необычный образ, Оксана, вам к лицу»,
«Обязательно нужно периодически меняться, вам идет»,
«Красота неимоверная».
Фото: instagram.com/fedorovaoksana
Некоторые поклонники отметили, что девушка – «яркий представитель брюнеток».
«Вам идет такой образ, но себя вы в нем, потеряли...»,
«Быть брюнеткой вам больше идет, это подходит к вашим красивым глазам».
Однако оказалось, что это был парик – следующие фото девушка публиковала уже в привычном образе брюнетки.
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