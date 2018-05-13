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Самойлова прокомментировала победу Израиля на Евровидении

13 мая 2018 10:55
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Новости России. Юлия Самойлова поздравила Нетту Барзилай с победой в международном песенном конкурсе. Дружеские слова российская певица написала на своей странице в Instagram.   

Юлия Самойлова, представительница России на «Евровидении-2018»:  
Netta! Молодец! Поздравляю тебя с победой на Евровидении! Она твоя по праву!  

Самойлова прокомментировала победу Израиля на Евровидении-1

Фото: eurovision.tv  

Напомним, представительнице Израиля победу принесла песня «Toy». В ней исполнительница поёт «Чудо-Женщина – не забывай, что ты великолепна, и он вот-вот пожалеет». По словам Нетты, песня – это красивая оболочка, в которой скрыт глубокий смысл.  

Везём «Евровидение» в Израиль. Что известно о Нетте Барзилай  

В этом году Россия не смогла принять участие в финале песенного конкурса. Для страны это первый раз за всё время участия в «Евровидении».   

Во втором полуфинале песенного конкурса Юлия Самойлова исполнила композицию «I Won’t Break». По задумке, песня и выступление в целом должны были донести до зрителя свою ключевую идею – зарождение жизни.   

Россия впервые за всю историю участия в «Евровидении» не прошла в финал  

Вместе с тем, многие поклонники конкурса отметили слабое исполнение Юлии. Также своим мнением на этот счёт поделился известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.  

Такое ощущение, что у Юли не работали ушные мониторы  

Представителю Беларуси в этом году тоже не улыбнулась удача. 8 мая в первом полуфинале Alekseev выступил восьмым. Певец надеялся, что совпадение чисел поможет ему пройти в финал «Евровидения-2018» (здесь подробнее).  

# Евровидение 2018 # калейдоскоп # Иосиф Пригожин # Нетта Барзилай # Юлия Самойлова

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