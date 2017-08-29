Первая леди Франции Бриджит Макрон рассказала историю отношений с мужем и прокомментировала свой новый статус
Новости Франции. 18 августа во Франции вышел номер журнала Elle, обложку которого украсила Бриджит Макрон.
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В выпуске супруга французского президента дала откровенное интервью, в котором поделилась с читателями мыслями о браке, роли женщины и официальном статусе первой леди, который хочет узаконить Эммануэль Макрон. Против этой инициативы выступили многие французы.
Мы приводим некоторые выдержки из беседы Бриджит Макрон.
О знакомстве с супругом и «той самой любви». Женщина называет свои отношения с мужем простыми и отмечает, что ей кажется, будто в СМИ пишут совершенно про других людей. Они познакомились, когда Эммануэль учился в школе, а Бриджит руководила театральной студией, в которой он занимался.
«Занятия были по пятницам. И я целую неделю ждала новой пятницы и не понимала, почему так происходит. Это было настоящим безумием».
Бриджит призналась, что они не совершали глупостей. А постепенно подготовили свои семьи к тому, что в их жизни будут изменения. Больше всего будущую первую леди волновало то, что она сделает больно своим детям. У Бриджит трое детей – сын и две дочери. В 2007 году Бриджит и Эммануэль поженились, но до этого момента, пока будущий супруг учился в Париже, пара постоянно была на связи.
Бриджит Макрон:
Бывают моменты, когда нужно сделать выбор в жизни. У меня так случилось. У нас более двадцати лет разницы, но это не важно. Сейчас мы завтракаем: я с моими морщинами, он со своей молодостью – и это нормально. Если бы я не осталась с Эммануэлем, то моя жизнь прошла бы мимо. Мои дети подарили мне столько счастья, но я понимала, что у меня есть «та самая любовь», которая сделает меня еще счастливее.
История любви Эммануэля и Бриджит Макронов
О статусе первой леди. Желание Макрона официально узаконить пост «первой леди» вызвал негативный отклик у французского общества – жители страны не хотели за государственный счет содержать жену президента.
Бриджит призналась, что не хочет получать жалование за этот пост. На сайте Елисейского дворца будет опубликовано ее расписание и деятельность. Все расходы будут указаны. Ей хочется, чтобы жители Франции знали, чем занимается первая леди. «Все будет прозрачно – это важно».
О победе мужа в выборах президента. Бриджит призналась, что она никогда не загадывала результаты выборов. По словам женщины, верить и радоваться о происходящем нужно тогда, когда счастливое событие случается.