Первая леди Франции Бриджит Макрон рассказала историю отношений с мужем и прокомментировала свой новый статус

В выпуске супруга французского президента дала откровенное интервью, в котором поделилась с читателями мыслями о браке, роли женщины и официальном статусе первой леди, который хочет узаконить Эммануэль Макрон. Против этой инициативы выступили многие французы.

«Занятия были по пятницам. И я целую неделю ждала новой пятницы и не понимала, почему так происходит. Это было настоящим безумием».

О знакомстве с супругом и «той самой любви». Женщина называет свои отношения с мужем простыми и отмечает, что ей кажется, будто в СМИ пишут совершенно про других людей. Они познакомились, когда Эммануэль учился в школе, а Бриджит руководила театральной студией, в которой он занимался.

Бриджит призналась, что они не совершали глупостей. А постепенно подготовили свои семьи к тому, что в их жизни будут изменения. Больше всего будущую первую леди волновало то, что она сделает больно своим детям. У Бриджит трое детей – сын и две дочери. В 2007 году Бриджит и Эммануэль поженились, но до этого момента, пока будущий супруг учился в Париже, пара постоянно была на связи.

Бриджит Макрон:

Бывают моменты, когда нужно сделать выбор в жизни. У меня так случилось. У нас более двадцати лет разницы, но это не важно. Сейчас мы завтракаем: я с моими морщинами, он со своей молодостью – и это нормально. Если бы я не осталась с Эммануэлем, то моя жизнь прошла бы мимо. Мои дети подарили мне столько счастья, но я понимала, что у меня есть «та самая любовь», которая сделает меня еще счастливее.

О статусе первой леди. Желание Макрона официально узаконить пост «первой леди» вызвал негативный отклик у французского общества – жители страны не хотели за государственный счет содержать жену президента.