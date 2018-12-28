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Ёлку из 60 машин построили автолюбители в Полоцке. Фотофакт

28 декабря 2018 10:42
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Новости Беларуси. На одной из площадей в Полоцке местные автолюбители и их коллеги из Новополоцка выстроили машины в форме ёлки.  

Ёлку из 60 машин построили автолюбители в Полоцке. Фотофакт-1

Фото: vk.com/auto_motosplice  

По словам организаторов встречи, подобный флешмоб уже является устоявшейся традицией Полоцка и Новополоцка. В этот раз праздничное дерево сооружалось из 60 автомобилей, а участников встречи было ещё больше.  

«Друзья спасибо вам огромное. Мероприятие прошло на 300%. Елка была крутой!», – поблагодарил один из организаторов.  

Ёлку из 60 машин построили автолюбители в Полоцке. Фотофакт-4

Фото: vk.com/auto_motosplice  

Участники тоже выразили удовольствие от встречи.  

«Впервые был на вашем мероприятии и мне понравилось»,  

Минская ёлка вошла в список лучших в Европе. 5 фото  

Ёлку из 60 машин построили автолюбители в Полоцке. Фотофакт-7

Фото: vk.com/auto_motosplice  

«Получилось не хуже зелёной красавицы»,  

«С 2016 года ёлка подросла».  

Ёлку из 60 машин построили автолюбители в Полоцке. Фотофакт-10

(Ёлка 2016 года) Фото: vk.com/sh_vv  

Через некоторое время на YouTube-канале «AMS Полоцк Новополоцк» было загружено восьмиминутное видео, в котором был показан путь до площади, на которой создавалась автоёлка, и, конечно, результат всех стараний.

На кадры также попало и обсуждение того, кому и куда становиться, чтобы праздничное «дерево» хорошо выглядело с высоты. К настоящему моменту ролик посмотрели более 5,5 тысяч раз.  

Ёлку из 60 машин построили автолюбители в Полоцке. Фотофакт-13

Фото: vk.com/auto_motosplice  

В конце декабря 2017 года гродненские водители построили карту Беларуси из транспортных средств. 

Участие приняли не только рядовые автомобилисты и мотоциклисты, но и сотрудники ГАИ (здесь подробнее).  

# Новый год # калейдоскоп # Фотофакт

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