Ёлку из 60 машин построили автолюбители в Полоцке. Фотофакт

Новости Беларуси. На одной из площадей в Полоцке местные автолюбители и их коллеги из Новополоцка выстроили машины в форме ёлки.
Новости Беларуси. На одной из площадей в Полоцке местные автолюбители и их коллеги из Новополоцка выстроили машины в форме ёлки.
Фото: vk.com/auto_motosplice
По словам организаторов встречи, подобный флешмоб уже является устоявшейся традицией Полоцка и Новополоцка. В этот раз праздничное дерево сооружалось из 60 автомобилей, а участников встречи было ещё больше.
«Друзья спасибо вам огромное. Мероприятие прошло на 300%. Елка была крутой!», – поблагодарил один из организаторов.
Фото: vk.com/auto_motosplice
Участники тоже выразили удовольствие от встречи.
«Впервые был на вашем мероприятии и мне понравилось»,
Фото: vk.com/auto_motosplice
«Получилось не хуже зелёной красавицы»,
«С 2016 года ёлка подросла».
(Ёлка 2016 года) Фото: vk.com/sh_vv
Через некоторое время на YouTube-канале «AMS Полоцк Новополоцк» было загружено восьмиминутное видео, в котором был показан путь до площади, на которой создавалась автоёлка, и, конечно, результат всех стараний.
На кадры также попало и обсуждение того, кому и куда становиться, чтобы праздничное «дерево» хорошо выглядело с высоты. К настоящему моменту ролик посмотрели более 5,5 тысяч раз.
Фото: vk.com/auto_motosplice
В конце декабря 2017 года гродненские водители построили карту Беларуси из транспортных средств.
Участие приняли не только рядовые автомобилисты и мотоциклисты, но и сотрудники ГАИ (здесь подробнее).