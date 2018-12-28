Ёлку из 60 машин построили автолюбители в Полоцке. Фотофакт

Новости Беларуси. На одной из площадей в Полоцке местные автолюбители и их коллеги из Новополоцка выстроили машины в форме ёлки.

По словам организаторов встречи, подобный флешмоб уже является устоявшейся традицией Полоцка и Новополоцка. В этот раз праздничное дерево сооружалось из 60 автомобилей, а участников встречи было ещё больше.

«Друзья спасибо вам огромное. Мероприятие прошло на 300%. Елка была крутой!», – поблагодарил один из организаторов.