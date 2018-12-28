«Ходят полураздетые Деды Морозы». Новогодние приключения белорусских знаменитостей. 3 истории

Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведёшь. Как водится, самая долгожданная ночь полна не только волшебства, но и приключений.

Заложниками непредвиденных ситуаций частенько становятся и селебрити. Галина Шишкова старательно смахивает снежное покрывало с авто. Со своим 4-колёсным другом певица практически не расстаётся: вместе намотали тысячи километров по гастролям. Вот и одну из новогодних ночей дива сцены провела, что называется, на коне. Галина Шишкова, певица:

Была история 20 лет назад, я со своим молодым человеком отмечала Новый год за городом, и в ту ночь был очень сильный снегопад. Когда мы возвращались домой, тогда не было навигаторов ещё, и мы ехали по какому-то полю, дорога была извилистая. Мы где-то повернули и оказались носом вниз, машина носом ушла куда-то в поле. На самом деле, было очень красиво и романтично, потому что это была первая наша встреча совместная Нового года.

А для артистки Ольги Сацюк Новый год ассоциируется с уютом, камином и мандаринами. Но в силу профессии отмечать «по-домашнему» этот чудесный праздник удается нечасто. Ольга Сацюк, певица:

Однажды я работала в аквапарке. Ощущение было того, что я не в Минске, не в Беларуси, даже не на пляже, это была какая-то отдельная часть планеты, в которой было невероятно тепло, жарко. Люди в купальниках, аквапарк весь светится в огнях, имитация волн – это было необычно.

«Новый год с южным акцентом» случался и в жизни Ольги Барабанщиковой. Ольга Барабанщикова, певица:

В прошлой жизни в моей теннисной неоднократно приходилось отмечать Новый год в Австралии, потому что у всех теннисистов новый год начинается с Австралии. Поэтому первые несколько раз для меня это было очень необычно, когда ты гуляешь по пляжу, ходят полураздетые Деды Морозы.

С рождением малышки Ольга кардинально пересмотрела свои взгляды на празднование Нового года. Ольга Барабанщикова:

Если раньше новогодние праздники для меня, в первую очередь, это была такая ассоциация с тусовкой, праздником, то сейчас новогодние праздники для меня – это провождение времени с семьей.