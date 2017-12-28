В Гродно автолюбители создали карту Беларуси из 150 машин и десятка мотоциклов

Новости Беларуси. Гродненские автомобилисты построили карту Беларуси из транспортных средств.

Как приводит слова организаторов флешмоба autogrodno.by, контур страны был создан из 150 автомобилей и десятка мотоциклов. На месте областных центров были расположены автомобили ГАИ, а в центре композиции пешеходы выстроили фонариками цифру 2018.

Фигура была вписана в квадрат размером 100 на 100 метров. Подготовка к флешмобу заняла месяц. Было сделано не только фото, но и видео, чтобы показать контур в динамике.