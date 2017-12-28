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В Гродно автолюбители создали карту Беларуси из 150 машин и десятка мотоциклов

28 декабря 2017 09:04
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Новости Беларуси. Гродненские автомобилисты построили карту Беларуси из транспортных средств.

Как приводит слова организаторов флешмоба autogrodno.by, контур страны был создан из 150 автомобилей и десятка мотоциклов. На месте областных центров были расположены автомобили ГАИ, а в центре композиции пешеходы выстроили фонариками цифру 2018.

Фигура была вписана в квадрат размером 100 на 100 метров. Подготовка к флешмобу заняла месяц. Было сделано не только фото, но и видео, чтобы показать контур в динамике.

В Гродно автолюбители создали карту Беларуси из 150 машин и десятка мотоциклов-1

Фото: autogrodno.by

Контур Беларуси был выбран для построения для того, чтобы отличаться от популярных предновогодних фигур, построенных из автомобилей – снежинок, елок и снеговиков.

В 2016 году более 70 машин создали огромную снежинку в Гродно.

Ее дополнила гирлянда из фар – здесь подробнее.

# общество # Фотофакт # Новый год

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