Гороскоп на 2019 год от астролога. Близнецов ждёт сказка, Водолеев – судьбоносная встреча

Собака передаст бразды правления Кабану 5 февраля. И хоть Юпитер принесет каждому свое, есть общие тенденции. В год Желтой Земляной Свиньи нужно занять активную позицию и четко идти к намеченным целям. Хозяйка года с бойцовским характером обязательно вас поддержит и поможет найти главный смысл. Не забывайте, что лесной кабан – животное стадное, не отбивайтесь от коллектива и не упустите свой шанс создать семью. Так, для Овнов главным оружием станет любовь.

Ирина Махнач, астролог:

Они могут очень хорошо поправить свое материальное положение, могут что-то изменить в своей личной жизни, если они не будут трусами. Если они настроены на творчество, они могут притянуть ту половинку, которая будут другом по творческому проявлению.

Для Тельцов хорошее время для перестройки. Правда, им надо меньше слушать своих друзей, потому что оттуда могут идти искушения. Очень много изменений может быть в работе и в партнерских отношениях.

Близнецам звезды сулят настроиться на настоящую сказку. Если они примут роль положительного героя, то добро обязательно восторжествует, и все мечты исполнятся. Более того, откроется новое дыхание в творчестве. Попробовать себя в стихах и песнях в самый раз. Духовный вектор поможет найти ключ ко многим вопросам.

У Раков есть все возможности добиться вершин в обществе и стать лидерами. Если они будут мыслить глобально и сумеют выбраться из своей раковины.

Ирина Махнач:

Львы очень хорошо, если они захотят родить деток, раскрыться творчески. Может настать очень хорошее время для карьерного роста, но для этого нужно быть самодостаточными, не отделять себя от коллективного поля.

У Девы такое время испытания на твердость духа, на силу воли. Очень важно им поработать внутренне со своими комплексами, важно не завидовать. Если они хотят поменять работу, пусть не боятся.

Весы знают пароль и видят ориентир. Этому знаку крайне важно быть в паре, и 2019-й сделает для этого все возможное. В отношениях нужен зрелый подход и взаимопонимание. Вторая половинка будет главным вдохновением и придаст сил взобраться по карьерной лестнице.

А вот у Скорпионов наступает перезагрузка. Лесной кабан рекомендует отказаться от всего лишнего и вдохнуть новую жизнь. Если они решатся открыть свое дело, построить дом, небо обязательно поможет и притянет достаток.

Фаворитами в 2019-м станут Стрельцы. Ирина Махнач:

Юпитер находится в своем знаке. Они могут действительно проявить свой авторитет, для этого нужно жить и болеть этим социумом, быть небезразличным к нему. И вот тогда они могут включить новое время для социума, оставить свой след в будущем.

Козерогам в этом году предоставляется очень хорошее время, чтобы совсем по-другому посмотреть на свой профессиональный долг. Если они найдут то, чем заниматься полезно, то очень многое получится, потому что тогда их наградят и материальными ценностями, и гармонией в любви, и очень многое могут изменить в этом мире. Ни в коем случае они не должны спешить, потому что поспешность может привести даже к фатальным ситуациям.

Водолеям Желтая Свинка готовит судьбоносную встречу, но перед этим хорошенько испытает их на прочность. Если эволюция будет духовной, успех и материальное благополучие гарантированы. Если, наоборот, проиграете. Так что хорошенько работайте над собой, принц не за горами.