Как правильно выбрать и хранить пиротехнику?

Один из главных атрибутов любого праздника – фейерверк. Сотни магазинов предлагают украсить ночь взрывами петард, хлопушек, римских свечей и, конечно же, салютами. Именно они уже много лет становятся главными световыми героями любого торжества. Цветастые коробочки отличаются по количеству залпов, калибру, эффектам и стоимости. Как оказалось, самый ходовой товар в эти дни – 25-зарядный фейерверк.

Ольга Кузако, продавец пиротехнических изделий: В основном берут бюджетный вариант такой – это, как я его называю, рубль-выстрел. Салюты мелкого калибра, которые в пределах 20 метров взлетают.

Большинство огненной продукции к нам приезжает из Китая. Вопреки стереотипам, она практически всегда будет качественной. Вся пиротехника в нашей стране проходит предварительные испытания и обязательную сертификацию. А потому у любого продавца должны быть документы на опасный товар. Если это не так, от покупки лучше отказаться. Впрочем, требования есть и к покупателям.

Ольга Кузако: Пиротехнические изделия продаются лицам не моложе 15 лет. Молодёжь наша выглядит разнообразно. Это должна быть какая-то справка, может быть, паспорт, сейчас многие носят с собой карту учащегося.

Даже если заветная коробка, свеча или ракета уже перекочевала с прилавка в личное пользование, не стоит забывать о правилах эксплуатации. Как оказалось, не так уж и редко пиротехническое шоу начинается прямо в доме, причём задолго до праздника.

Как готовят новогодний фейерверк в Минске: «За сутки принимаем решение – основную или дублирующую программу запускаем»

Вадим Макаранцев, заместитель начальника отдела центра пропаганды Минского городского управления МЧС:

Не стоит пиротехнические изделия ставить под батарею, в сырые помещения, лучше ставить в сухом тёмном месте, недоступном для детей. Если вы решили запускать пиротехнические изделия, необходимо отдалиться от жилых мест, установить на ровную поверхность, можно окопать снегом для большей устойчивости.