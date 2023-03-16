Японцы превратили сбор мусора в соревнования. Когда пройдёт первый чемпионат?

В Японии проведут соревнования по сбору мусора. Командам нужно будет найти как можно больше бытовых отходов.



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Чемпионат должен состояться в ноябре 2023 года. Команды со всего мира будут искать мусор по улицам Токио, сообщает Oddity Central. Три игрока в течение часа будут не только собирать, но и рассортировать по цветным мешкам в зависимости от типа отходов: горючие, перерабатываемый пластик, металлические банки и так далее.



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По истечению времени собранный мусор взвесят и проверят на правильность сортировки. Победит команда, которая соберет отходов больше других. Организаторы считают, что чемпионат мира побудит людей поддерживать чистоту в общественных местах.