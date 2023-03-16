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Японцы превратили сбор мусора в соревнования. Когда пройдёт первый чемпионат?

16 марта 2023 15:35
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В Японии проведут соревнования по сбору мусора. Командам нужно будет найти как можно больше бытовых отходов.

Японцы превратили сбор мусора в соревнования. Когда пройдёт первый чемпионат?-1


Фото: Unsplash

Чемпионат должен состояться в ноябре 2023 года. Команды со всего мира будут искать мусор по улицам Токио, сообщает Oddity Central. Три игрока в течение часа будут не только собирать, но и рассортировать по цветным мешкам в зависимости от типа отходов: горючие, перерабатываемый пластик, металлические банки и так далее.

Японцы превратили сбор мусора в соревнования. Когда пройдёт первый чемпионат?-4


Фото: Pixabay

По истечению времени собранный мусор взвесят и проверят на правильность сортировки. Победит команда, которая соберет отходов больше других. Организаторы считают, что чемпионат мира побудит людей поддерживать чистоту в общественных местах.

Японцы превратили сбор мусора в соревнования. Когда пройдёт первый чемпионат?-7


Фото: Pixabay

Победу в этих соревнованиях пророчат команде из Японии. Ведь японцы известны тем, что убирают за собой везде, куда бы ни пошли. Еще в 1998 году на чемпионате мира по футболу во Франции болельщики из страны восходящего солнца шокировали мировое сообщество своим ритуалом уборки мусора с трибун. А на японских улицах нет урн и дворников.

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# Мусор # калейдоскоп # Фотофакт

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