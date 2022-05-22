Она ушла из модельного бизнеса и стала уборщицей. Девушка рассказала, почему так получилось
Иногда ты понимаешь, что связал свою жизнь не с тем занятием, которое тебе по душе. Например, Эллен Милграу после многолетней карьеры модели решила стать уборщицей.
Издание Daily Mail рассказало, что девушка работала моделью с подросткового возраста. Однако через 12 лет успешной карьеры она поняла, что хочет заниматься совершенно другим делом, поэтому уволилась и стала уборщицей квартир тех людей, которые страдают от психических расстройств. Необычное перевоплощение, не правда ли?
Фото: tiktok.com/@ellenmilgrau
Свой выбор Эллен объяснила тем, что сама лечилась от депрессии десять лет. Во время болезни она познакомилась с парнем, у которого был такой же недуг. Поэтому девушка понимала, что таким людям действительно нужна помощь. Она создала клининговую компанию и начала помогать в уборке всем ментально больным.
«Я знаю, как грязный дом влияет на людей, которым грустно, поэтому я хотела помочь. Я всегда замечаю их облегчение в тот момент, когда мы заканчиваем уборку», – поделилась бывшая модель.
Фото: tiktok.com/@ellenmilgrau
Милграу нравится её новая профессия, но она признаётся, что порой бывает очень сложно. Ведь попадаются квартиры, где не убирались годами. Однако это не пугает девушку, поскольку она видит, как благодарны люди за её труд.
Кстати, недавно мы рассказывали про девушку, которая наводит порядок по семь часов каждый день. Узнать, почему она это делает, можно здесь.