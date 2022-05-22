Она ушла из модельного бизнеса и стала уборщицей. Девушка рассказала, почему так получилось

Иногда ты понимаешь, что связал свою жизнь не с тем занятием, которое тебе по душе. Например, Эллен Милграу после многолетней карьеры модели решила стать уборщицей.

Издание Daily Mail рассказало, что девушка работала моделью с подросткового возраста. Однако через 12 лет успешной карьеры она поняла, что хочет заниматься совершенно другим делом, поэтому уволилась и стала уборщицей квартир тех людей, которые страдают от психических расстройств. Необычное перевоплощение, не правда ли?