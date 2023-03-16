Эликсир красоты. Какое простое средство помогает женщине в 61 год выглядеть моложе?

Женщина выглядит намного моложе своего возраста. Она рассказала секрет и назвала средство, благодаря которому выглядит лучше своих сверстников.

Жаклин принимают за маму ее трехлетней внучки. Женщину трудно назвать пенсионеркой, потому что она выглядит моложе своих лет и ведет активный образ жизни: играет в теннис, посещает различные спа-процедуры, ухаживает за волосами и работает в аэропорту, сообщает The Mirror. И все это в 61 год. Дама рассказала, что никогда не хотела стареть, как все люди – быть морщинистой, седой и носить длинные юбки.

Каждое утро Жаклин проводит много времени у зеркала, ухаживая за кожей. После умывания она наносит два слоя увлажняющего спрея и сыворотку. Затем богатый витаминами ночной крем, потому что он, по ее мнению, дольше держится на коже, чем дневной. Дальше – укрепляющий крем. А последним ее секретное средство – детский солнцезащитный крем SPF 50. Кстати, она советует купить его всем, потому что это и есть тот самый эликсир молодости. Фото: SWNS

Дама тщательно ухаживает не только за лицом, но и телом. Каждый день она начинает со скраба, геля для душа, масла, увлажняющего крема и спрея. По воскресеньям обязательно маски для лица и волос.

Женщина начала ухаживать за кожей 40 лет назад, потому что не считала себя красивой. Сейчас она уверяет всех, что для ухода за собой не нужно тратить много денег, нужно просто дисциплинироваться и делать процедуры регулярно.

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