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Эликсир красоты. Какое простое средство помогает женщине в 61 год выглядеть моложе?

16 марта 2023 15:21
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Женщина выглядит намного моложе своего возраста. Она рассказала секрет и назвала средство, благодаря которому выглядит лучше своих сверстников.

Эликсир красоты. Какое простое средство помогает женщине в 61 год выглядеть моложе? -1


Фото: Pixabay

Жаклин принимают за маму ее трехлетней внучки. Женщину трудно назвать пенсионеркой, потому что она выглядит моложе своих лет и ведет активный образ жизни: играет в теннис, посещает различные спа-процедуры, ухаживает за волосами и работает в аэропорту, сообщает The Mirror. И все это в 61 год. Дама рассказала, что никогда не хотела стареть, как все люди – быть морщинистой, седой и носить длинные юбки.

Эликсир красоты. Какое простое средство помогает женщине в 61 год выглядеть моложе? -4


Фото: SWNS

Эликсир красоты. Какое простое средство помогает женщине в 61 год выглядеть моложе? -6

Каждое утро Жаклин проводит много времени у зеркала, ухаживая за кожей. После умывания она наносит два слоя увлажняющего спрея и сыворотку. Затем богатый витаминами ночной крем, потому что он, по ее мнению, дольше держится на коже, чем дневной. Дальше – укрепляющий крем. А последним ее секретное средство – детский солнцезащитный крем SPF 50. Кстати, она советует купить его всем, потому что это и есть тот самый эликсир молодости.


Фото: SWNS

Дама тщательно ухаживает не только за лицом, но и телом. Каждый день она начинает со скраба, геля для душа, масла, увлажняющего крема и спрея. По воскресеньям обязательно маски для лица и волос.

Женщина начала ухаживать за кожей 40 лет назад, потому что не считала себя красивой. Сейчас она уверяет всех, что для ухода за собой не нужно тратить много денег, нужно просто дисциплинироваться и делать процедуры регулярно.

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# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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