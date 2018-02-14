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«Ожидания стоили того». Что публиковали в соцсетях поклонники Depeche Mode после концерта в Минске

14 февраля 2018 10:35
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Новости Беларуси. 13 февраля в Минске состоялся долгожданный концерт британской рок-группы Depeche Mode. 

Этот концерт в рамках тура «Global Spirit Tour» должен был пройти в белорусской столице 17 июля 2017 года. 

Однако незадолго до начала выступления солист группы Дэйв Гаан был госпитализирован с кишечным расстройством. 

«Спасибо за добрые пожелания»: солиста Depeche Mode выписали из больницы в Минске (читать далее).  

«Ожидания стоили того». Что публиковали в соцсетях поклонники Depeche Mode после концерта в Минске-1

Фото: Anna Von  

Позже после рассмотрения нескольких вариантов было принято решение перенести концерт группы на 13 февраля 2018 года. 

Зрители оказались довольны выступлением британцев. В социальных сетях поклонники до концерта шутили, что «нужно проконтролировать, что съест Гаан». После выступления фанаты отмечали, что «музыканты подарили двойную порцию драйва»

Мы собрали, что публиковали поклонники группы с минского концерта Depeche Mode. 

Пентхаус по соседству с Леонардо Ди Каприо, собственный ресторан, судоремонтное предприятие: на что тратят заработки музыканты Depeche Mode 

# Музыка # калейдоскоп # Дэйв Гаан # Мартин Гор

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