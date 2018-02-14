«Ожидания стоили того». Что публиковали в соцсетях поклонники Depeche Mode после концерта в Минске

«Спасибо за добрые пожелания»: солиста Depeche Mode выписали из больницы в Минске ( читать далее ).

Однако незадолго до начала выступления солист группы Дэйв Гаан был госпитализирован с кишечным расстройством.

Этот концерт в рамках тура «Global Spirit Tour» должен был пройти в белорусской столице 17 июля 2017 года.

Позже после рассмотрения нескольких вариантов было принято решение перенести концерт группы на 13 февраля 2018 года.

Зрители оказались довольны выступлением британцев. В социальных сетях поклонники до концерта шутили, что «нужно проконтролировать, что съест Гаан». После выступления фанаты отмечали, что «музыканты подарили двойную порцию драйва».

Мы собрали, что публиковали поклонники группы с минского концерта Depeche Mode.

Пентхаус по соседству с Леонардо Ди Каприо, собственный ресторан, судоремонтное предприятие: на что тратят заработки музыканты Depeche Mode