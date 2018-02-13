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«Я бесконечно благодарна каждый день». Экс-теннисистка Ольга Барабанщикова ждёт ребёнка

13 февраля 2018 10:56
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Новости Беларуси. Бывшая теннисистка Ольга Барабанщикова готовится стать мамой. 

Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram. Барабанщикова отметила, что ей хочется насладиться этим периодом в полной мере. 

Ольга Барабанщикова: 
Не хочу больше прятаться или ходить в безразмерных платьях и свитерах… Хочется в полной мере насладиться этим самым долгожданным и прекрасным периодом. Боженька послал нам самое большое чудо в этой жизни – ребёночка. Мне всё ещё порой не верится, что это происходит со мной... Неудачная беременность 7 лет назад, боль и страх... Дикая боязнь того, что ситуация снова повторится... Затем много лет «проб» забеременеть... И ничего... Но вот, видимо, там решили, что пришло и моё время. Я бесконечно благодарна каждый день. Очень прошу ваших благословений, чтобы всё было хорошо. Благодарю. 

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«Я бесконечно благодарна каждый день». Экс-теннисистка Ольга Барабанщикова ждёт ребёнка-1

Фото: instagram.com/barabusik  

В следующей публикации Ольга Барабанщикова рассказала, что её из равновесия начали выводить комментарии людей, которые спрашивали у неё, когда она станет мамой. 

Ольга Барабанщикова: 
Я никогда не сомневалась, что у меня будет ребёнок/дети, но вы же знаете, какие «тактичные» у нас бывают люди. И эти бесконечные вопросы «ну когда уже», «а почему ещё нет», «вам нужен» бесконечные пожелания на все праздники и самый мой любимый комментарий «пора уже детей заводить, а не собак». Должна признаться, начали меня изрядно выводить из моего равновесия. 

Экс-теннисистка также рассказала о паломничестве в Индию. 

В середине января в сети появились первые фото беременной теннисистки Ольги Говорцовой.  

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