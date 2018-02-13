«Я бесконечно благодарна каждый день». Экс-теннисистка Ольга Барабанщикова ждёт ребёнка

Новости Беларуси. Бывшая теннисистка Ольга Барабанщикова готовится стать мамой.

Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram. Барабанщикова отметила, что ей хочется насладиться этим периодом в полной мере.

Ольга Барабанщикова:

Не хочу больше прятаться или ходить в безразмерных платьях и свитерах… Хочется в полной мере насладиться этим самым долгожданным и прекрасным периодом. Боженька послал нам самое большое чудо в этой жизни – ребёночка. Мне всё ещё порой не верится, что это происходит со мной... Неудачная беременность 7 лет назад, боль и страх... Дикая боязнь того, что ситуация снова повторится... Затем много лет «проб» забеременеть... И ничего... Но вот, видимо, там решили, что пришло и моё время. Я бесконечно благодарна каждый день. Очень прошу ваших благословений, чтобы всё было хорошо. Благодарю.