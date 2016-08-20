«Я не сдаюсь, я иду дальше»: Елена Исинбаева опубликовала видео прощального прыжка
Новости России. Легендарная российская спортсменка объявила о завершении спортивной карьеры. На своей странице в социальной сети она разместила свой последний прыжок.
Волгоград (спортсменка родилась в этом городе). Пустой зал. И подпись: «Я не сдаюсь. Я иду дальше».
Елене Исинбаевой 34 года, и Олимпиада в Рио могла стать красивой точкой в карьере, если бы не отстранение всей российской легкоатлетической сборной (здесь подробнее).
В Рио Исинбаева рассчитывала на золото. Настраивалась на «космический результат». Прыгунья с шестом – двукратная олимпийская чемпиона, обладательница бронзы Игр в Лондоне – после рождения дочери буквально сразу приступила к тренировкам. Все для того, чтобы отправиться в Бразилию за своей последней олимпийской наградой.
Елена Исинбаева:
19 августа в Рио-де-Жанейро Елена Исинбаева заканчивает свою профессиональную карьеру. Думала, что мне будет так грустно и размышляла, как бы сдержать слезы. Но избрание в комиссию дало понять, что прощаюсь со спортом лишь частично.
Да, я прощаюсь с сектором, планкой, шестом, гимном в свою честь – все спортсмены эгоистичны.
Но я рада, что себя реализовала. Завоевала все возможные медали и титулы, доверие и любовь болельщиков по всему миру. Это верх мечтаний.
В Рио-де-Жанейро Елена Исинбаева все-таки прилетела. Поддержать своих. Уже в Бразилии спортсменку застала
приятная новость: ее выбрали в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета.
Голосование было проведено среди атлетов, принимающих участие в соревнованиях на Олимпиаде-2016.
Елена Исинбаева:
Для нас это огромная победа. Боюсь оценить, насколько она велика. Меня выбирали спортсмены, а не чиновники, политики и функционеры. Выражаю благодарность за каждый их голос. Они показали миру, что они думают об Исинбаевой.
«Буду самым активным членом комиссии», – заявила Исинбаева. И подчеркнула, что постарается не допустить несправедливости, которая коснулась ее.
На счету россиянки 28 мировых рекордов.
Кроме того, Исинбаева стала первой женщиной в истории прыжков с шестом, взявшей высоту 5 метров.