«Я не сдаюсь, я иду дальше»: Елена Исинбаева опубликовала видео прощального прыжка

Волгоград (спортсменка родилась в этом городе). Пустой зал. И подпись: «Я не сдаюсь. Я иду дальше».

Новости России. Легендарная российская спортсменка объявила о завершении спортивной карьеры. На своей странице в социальной сети она разместила свой последний прыжок.

Елене Исинбаевой 34 года, и Олимпиада в Рио могла стать красивой точкой в карьере, если бы не отстранение всей российской легкоатлетической сборной ( здесь подробнее ).

В Рио Исинбаева рассчитывала на золото. Настраивалась на «космический результат». Прыгунья с шестом – двукратная олимпийская чемпиона, обладательница бронзы Игр в Лондоне – после рождения дочери буквально сразу приступила к тренировкам. Все для того, чтобы отправиться в Бразилию за своей последней олимпийской наградой.



Елена Исинбаева:

19 августа в Рио-де-Жанейро Елена Исинбаева заканчивает свою профессиональную карьеру. Думала, что мне будет так грустно и размышляла, как бы сдержать слезы. Но избрание в комиссию дало понять, что прощаюсь со спортом лишь частично.

Да, я прощаюсь с сектором, планкой, шестом, гимном в свою честь – все спортсмены эгоистичны.

Но я рада, что себя реализовала. Завоевала все возможные медали и титулы, доверие и любовь болельщиков по всему миру. Это верх мечтаний.