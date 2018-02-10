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Скардино показала фото белорусских биатлонисток с горячим знаменосцем сборной Тонга

10 февраля 2018 16:34
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Белорусская биатлонистка Надежда Скардино в день открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане опубликовала фото части женской белорусской сборной по биатлону.

Вместе с Надеждой Скардино, Надеждой Писаревой и Ириной Кривко на фото запечатлен знаменосец сборной Тонга, который на вторых Олимпийских играх подряд производит настоящий фурор.

Надежда Скардино:
С самым ярким знаменосцем из Тонга.

Скардино показала фото белорусских биатлонисток с горячим знаменосцем сборной Тонга-1

Фото: instagram.com/skardinon

Пита Тауфатофуа – так зовут молодого человека – появился на церемонии открытия Игр в набедренной повязке и с голым торсом. В день торжественного шествия команд в Пхёнчхане была минусовая температура.

Что публиковали белорусские спортсмены с открытия ОИ-2018

10 февраля состоялась первая гонка, в которой приняли участие белорусские биатлонистки. Победу в спринте одержала немка Лаура Дальмайер.

«Настраиваюсь бороться на следующих гонках». Домрачева прокомментировала результат спринта на ОИ-2018 (читать далее). 

# Фотофакт # калейдоскоп # Надежда Писарева # Надежда Скардино # Зимняя Олимпиада – 2018

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