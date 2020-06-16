«Я просто экспериментировала». Создан новый логотип Минска: что с ним будет дальше

Яна, вам сразу пришел в голову этот логотип, вы его увидели, как-то прочувствовали этот слоган либо были, все-таки, муки творчества и сомнения?

Яна Стригельская, студентка Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Конечно же, были, пока придумаешь идею, пока нарисуешь, представишь. В конце концов, я выбрала только этот вариант, и то, на самом деле, у меня не было какого-то готового в голове даже вида, я просто экспериментировала, и получился вот такой финальный вариант, я вот так это увидела.