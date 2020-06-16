«Я просто экспериментировала». Создан новый логотип Минска: что с ним будет дальше

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – студентка Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники – Яна Стригельская и директор информационно-туристского центра «Минск» – Алексей Русакевич.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – студентка Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники – Яна Стригельская и директор информационно-туристского центра «Минск» – Алексей Русакевич.
Яна, вам сразу пришел в голову этот логотип, вы его увидели, как-то прочувствовали этот слоган либо были, все-таки, муки творчества и сомнения?
Яна Стригельская, студентка Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Конечно же, были, пока придумаешь идею, пока нарисуешь, представишь. В конце концов, я выбрала только этот вариант, и то, на самом деле, у меня не было какого-то готового в голове даже вида, я просто экспериментировала, и получился вот такой финальный вариант, я вот так это увидела.
Алексей, какую гамму цветов, в основном, выбирали участники и какие мотивы, образы чаще всего встречаются?
Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск»:
Чаще всего, конечно, это и библиотека, это и «ворота» в город попадали, и кто-то предлагал Минск как зеленый город, экологический наш город, зелень. В основном, преобладали цвета, как у Яны, связанные с рассветом, закатом – теплые цвета, либо синий, голубой, лазурь.
Как проходил конкурс? Чем работа Яны Стригельской отличалась от других? Что будет дальше с логотипом победительницы? Узнаете, посмотрев видеоматериал.