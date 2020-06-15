«Бери ношу по себе». Как сложилась судьба актёра, который сыграл Круглого в фильме «Брат»

Скоро будет 23 года с момента выхода на экраны фильма «Брат». Про эту кинокартину можно сказать, что она была снята едва ли не «на коленке». Одежда бралась у знакомых или покупалась на рынке, актёры работали почти «за спасибо». В числе тех, кто сыграл значимую роль, – Сергей Мурзин. Он перевоплотился в отрицательного персонажа, главаря преступной группировки Круглого, который обожал использовать в своей речи поговорки. Мы решили узнать, как сложилась жизнь этого актёра после съёмок в фильме «Брат». Данила Багров стал российским национальным супергероем

Фото: кадр из фильма «Брат»

Сергей Мурзин родился 15 декабря 1965 года в Воркуте. В 1995 году он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Первое время актёр был безработным, но затем ему удалось устроиться в театр «Буфф». Через несколько месяцев артисту позвонили из «Ленфильма» и предложили прийти на прослушивание для съёмок в фильме «Брат». Мурзин пришёл в красном пиджаке, с огромной цепью на груди и длинном кашемировом пальто. Этого оказалось достаточно, чтобы режиссёр Алексей Балабанов указал на Сергея и сказал: «Вот! Этот – Круглый!»

Фото: Facebook / Сергей Мурзин

Эта роль стала для Мурзина прорывной. Актёра сразу стали узнавать на улицах и приглашать в другие фильмы. Однажды к дому артиста даже привезли Buick LeSabre. Фанаты Сергея из криминальных кругов посчитали, что исполнитель роли Круглого не должен ездить на старых «жигулях».

Фото: Facebook / Сергей Мурзин

Самая яркая роль Мурзина наложила отпечаток на все его последующие работы. Часто актёру доставались отрицательные персонажи, бандиты, «новые русские», олигархи. Хотя Сергей также играл телохранителя, сотрудника милиции, разведчика. Брат-2. Что американец узнаёт о русских, когда смотрит любимый нами фильм

Фото: Facebook / Сергей Мурзин

Артист вступал в брак трижды. Первый раз он женился сразу после окончания школы. Брак долго не продлился, но от первой супруги Татьяны у актёра родился сын Кирилл. Второй женой Мурзина стала Ксения Христич, брак продлился 17 лет, в нём родились двое детей – Матвей и Любава. Третий раз актёр женился в 2011 году на Анне, у супругов родилась дочь Варвара, которая в 2019 году пошла в первый класс, а также сын Елисей.

Фото: Facebook / Сергей Мурзин