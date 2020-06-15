Тысячи лет истории и предмет восхищения мужчин. Интересные факты о чулках

Что вы знаете о чулках? Это странный предмет одежды, который длиннее носков, но не является по-настоящему целостным, как колготки. Точной информации о появлении чулок нет, поэтому так далеко углубляться в историю мы не будем. Вместо этого мы решили рассказать несколько интересных фактов об этой интригующей одежде. Первое упоминание Чулки существовали как минимум за несколько сотен лет до нашей эры. Их вязали в Греции из шерсти, и носили представители обоих полов. Возвращение Вновь о чулках заговорили в 13-14 веках, когда арабы воевали с испанцами. Похоже, жителям Испании понравилась одежда их противников, поскольку очень скоро чулки стали неотъемлемой частью гардероба уважающего себя испанца.

Фото: Диего Веласкес

Чулки для женщин Представительницы прекрасного пола начали носить чулки в 18 веке. За это стоит сказать «спасибо» фаворитке французского короля Людовика XV – маркизе де Помпадур. Она тратила на чулки огромные деньги и привлекала таким образом внимание к этой одежде. Неприлично Если мужчины могли спокойно щеголять с чулками у всех на виду, то женщинам это запрещалось. Поэтому представительницы прекрасного пола прятали свои ноги под платьями. Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки Два вида В 20 веке чулки делались двух типов: бытовые и парадные. Первые были простыми, иногда разных цветов и с минимальной вышивкой. Вторые стоили огромных денег, богато украшенные и с рисунками, сделанными вручную.

Фото: imdb.com

Да здравствует прогресс Долгое время чулки создавались из шёлка и бархата, поэтому стоили достаточно дорого. В первой половине 20 века появились чулки из вискозы, которые обходились покупателям вдвое дешевле чулков из натуральной шерсти. А затем в 1939 году чулки стали изготавливать из нейлона. В первый же день продаж было выкуплено 4 миллиона пар. Оказалось, что такие чулки очень удобные, прочные и простые в изготовлении. Преступники тоже рады В фильмах чулок нередко используется вместо маски. Сложно сказать, насколько это правдоподобно, но зато смешно. В СССР В Советском Союзе достать чулки было делом непростым. Если получалось, то с ними обращались очень осторожно, даже зашивали. А когда больше носить было нельзя, использовали для хранения лука.

Фото: deviantart.com/xeno-photography