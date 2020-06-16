Мужчина хотел стать красивым и смог это сделать. Но теперь у него не хватает денег, чтобы сводить девушку на свидание

Мужчина хотел себе такое же тело, как у Арнольда Шварценеггера. Парень боялся, что может растолстеть и стать похожим на отца. Теперь это больше не проблема, но девушка мужчины не совсем этому рада. Как сообщает The Sun, 37-летняя Келли Майерс рассказала, что познакомилась с 41-летним Адамом Барони в 2017 году. Пара встретилась в спортзале, на фоне взаимного интереса к тренировкам Келли и Адам сблизились. Майерс позвала мужчину на свидание, и он согласился.

Фото: Alley Einstein

Во время встречи Барони пояснил, что очень волнуется о своей внешности. У отца мужчины круглый живот из-за употребления алкогольных напитков. Адам не хотел стать похожим на отца. Келли это не смутило, поэтому пара вступила в отношения. Однако за те три года, что Майерс и Барони встречаются, мужчина не раз делал себе уколы ботокса, чтобы подтянуть лоб или сделать более мужественную челюсть.

Фото: Alley Einstein

Адам отбелил себе зубы. Далее последовала липосакция живота, боков и спины. Немного жира мужчина оставил, чтобы придать ему форму пресса и грудных мышц. И напоследок мужчина подправил себе брови. Келли всегда была рядом. Она помогала мужчине восстанавливаться после операций, делала ему массаж, поддерживала морально.

Фото: Alley Einstein