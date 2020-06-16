Мужчина хотел стать красивым и смог это сделать. Но теперь у него не хватает денег, чтобы сводить девушку на свидание
Мужчина хотел себе такое же тело, как у Арнольда Шварценеггера. Парень боялся, что может растолстеть и стать похожим на отца. Теперь это больше не проблема, но девушка мужчины не совсем этому рада.
Как сообщает The Sun, 37-летняя Келли Майерс рассказала, что познакомилась с 41-летним Адамом Барони в 2017 году. Пара встретилась в спортзале, на фоне взаимного интереса к тренировкам Келли и Адам сблизились. Майерс позвала мужчину на свидание, и он согласился.
Во время встречи Барони пояснил, что очень волнуется о своей внешности. У отца мужчины круглый живот из-за употребления алкогольных напитков. Адам не хотел стать похожим на отца.
Келли это не смутило, поэтому пара вступила в отношения. Однако за те три года, что Майерс и Барони встречаются, мужчина не раз делал себе уколы ботокса, чтобы подтянуть лоб или сделать более мужественную челюсть.
Адам отбелил себе зубы. Далее последовала липосакция живота, боков и спины. Немного жира мужчина оставил, чтобы придать ему форму пресса и грудных мышц. И напоследок мужчина подправил себе брови.
Келли всегда была рядом. Она помогала мужчине восстанавливаться после операций, делала ему массаж, поддерживала морально.
Некоторое время Майерс раздражалась, что её парень тратит все заработанные деньги на свою внешность. Он никогда не водил её в рестораны, не дарил подарки на день рождения и Рождество, у них нет никаких накоплений, чтобы в будущем купить дом. А ещё Адам пользуется косметикой своей девушки.
Но сейчас Келли смирилась с интересами её парня. Теперь для неё важнее всего то, что Барони счастлив и уверен в себе. Видя его таким довольным собой, Майерс начала задумываться о том, чтобы тоже сходить к пластическому хирургу.
Кстати, ранее мы рассказывали о женщине, которая прошла через 47 косметических процедур, чтобы добиться естественной красоты. Как выглядит эта женщина – смотрите здесь.