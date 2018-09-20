Какое блюдо любит Кейт Миддлтон. Рассказывает её супруг

Акира представил принцу бэнто бокс, содержащий ингредиенты от тунца и морского ежа в трюфельном сливочном соусе до темпуры.

Как сообщает The Daily Mail, герцог Кембриджский встретился с ведущим японским шеф-поваром Акирой, который основал одноименный ресторан.

13 сентября принц Уильям побывал на приеме в культурном центре Японии, который расположен в Лондоне.

Также внук английской королевы рассказал, что он и его супруга любят есть.

Принц Уильям:

Спасибо большое, мы с супругой любим суши. Думаю, что мы как-нибудь заглянем к вам на ланч, когда здесь никого не будет.

Затем принц Уильям сел с группой японских младшеклассников, которые учились пользоваться палочками для еды и практиковались в оригами. Как только принц сел за стол, один из детей сказал ему, что он устал. Смеясь, Уильям переспросил: «Ты устал?». Собеседники начали разговор.

– Вы устали?, – спросил мальчик.

– Да, я тоже немного устал. Был трудный день? Удалось научиться пользоваться палочками?

– Нет.

– Они действительно сложны в использовании, я знаю, – рассказал Уильям.