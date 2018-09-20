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Какое блюдо любит Кейт Миддлтон. Рассказывает её супруг

20 сентября 2018 14:54
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13 сентября принц Уильям побывал на приеме в культурном центре Японии, который расположен в Лондоне.

Как сообщает The Daily Mail, герцог Кембриджский встретился с ведущим японским шеф-поваром Акирой, который основал одноименный ресторан.

Акира представил принцу бэнто бокс, содержащий ингредиенты от тунца и морского ежа в трюфельном сливочном соусе до темпуры.

«Очень впечатляюще!», – сказал Уильям, попробовав сашими из лосося.

Какое блюдо любит Кейт Миддлтон. Рассказывает её супруг-1

Также внук английской королевы рассказал, что он и его супруга любят есть.

Принц Уильям:
Спасибо большое, мы с супругой любим суши. Думаю, что мы как-нибудь заглянем к вам на ланч, когда здесь никого не будет.

Затем принц Уильям сел с группой японских младшеклассников, которые учились пользоваться палочками для еды и практиковались в оригами. Как только принц сел за стол, один из детей сказал ему, что он устал. Смеясь, Уильям переспросил: «Ты устал?». Собеседники начали разговор.

– Вы устали?, – спросил мальчик.

Да, я тоже немного устал. Был трудный день? Удалось научиться пользоваться палочками?

– Нет.

– Они действительно сложны в использовании, я знаю, – рассказал Уильям.

Какое блюдо любит Кейт Миддлтон. Рассказывает её супруг-4

Он также отметил, что еще одна маленькая девочка очень хорошо использует палочки для еды. «Вас очень хорошо проинструктировали», – отметил Уильям. «Бобы довольно сложно брать палочками, они очень скользкие».

В тот же день принц открыл мемориальную доску и произнес короткую речь, в которой он поприветствовал гостей на японском языке.

Он добавил, что Культурный центр Японии в Лондоне – это удивительное место, предназначенное для того, чтобы стать мостом, соединяющим лучшее в идеях и творчестве между Великобританией и Японией. «Здесь мы можем выстроить новые и длительные отношения в культуре, образовании и бизнесе, а также способствовать лучшему пониманию вашей замечательной страны».

Затем принц произнес кампай – японский эквивалент тоста «За ваше здоровье!» – и выпил саке, которое подали в специальных маленьких деревянных чашах (масу). В центре принцу Уильяму подарили серебряный чайник ручной работы.

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# Королевская семья # калейдоскоп # принц Уильям # Кейт Миддлтон

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