Наслаждаемся аэросъёмкой города. Как выглядит Мозырь с высоты птичьего полёта: видеофакт
Новости Беларуси. Белорус снял свой родной город с высоты птичьего полета.
Максим Шуканов опубликовал ролик, в котором показывает Мозырь с нового ракурса. Кадры для видео молодой человек снял при помощи квадрокоптера.
«Мозыряне, завариваем чаёк, откидываемся на спинку кресла и наслаждаемся аэросъёмкой вашего города», – написал автор.
Фото: скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Maxim Shukanov»
Ролик стал популярным в социальных сетях в группах, которые посвящены жизни районного центра.
«ВКонтакте» ролик посмотрели более 26 тысяч раз, а в «Одноклассниках» – около 40 тысяч просмотров. Под видео сотни лайков.
Местные жители отмечают, что на видео с высоты птичьего полета можно рассмотреть все достопримечательности и знаковые места родного города.
Фото: скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Maxim Shukanov»
«Ролик просто пушка»,
«Спасибо за возможность увидеть всю красоту нашего города!»,
«Спасибо человеку, который проделал кусок работы. Пока никто подобного для Мозыря не снимал!»,
«Самый красивый видос о Мозыре»,
«Мозырь в сердце моем».
Мы уже показывали некоторые белорусские города с высоты.
Уроженец Миор показал колоритные кадры родного города (смотрите здесь).