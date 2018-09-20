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Наслаждаемся аэросъёмкой города. Как выглядит Мозырь с высоты птичьего полёта: видеофакт

20 сентября 2018 11:08
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Новости Беларуси. Белорус снял свой родной город с высоты птичьего полета.

Максим Шуканов опубликовал ролик, в котором показывает Мозырь с нового ракурса. Кадры для видео молодой человек снял при помощи квадрокоптера.

«Мозыряне, завариваем чаёк, откидываемся на спинку кресла и наслаждаемся аэросъёмкой вашего города», – написал автор.

Наслаждаемся аэросъёмкой города. Как выглядит Мозырь с высоты птичьего полёта: видеофакт-1

Фото: скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Maxim Shukanov»

Ролик стал популярным в социальных сетях в группах, которые посвящены жизни районного центра.

«ВКонтакте» ролик посмотрели более 26 тысяч раз, а в «Одноклассниках» – около 40 тысяч просмотров. Под видео сотни лайков.

Местные жители отмечают, что на видео с высоты птичьего полета можно рассмотреть все достопримечательности и знаковые места родного города.

Наслаждаемся аэросъёмкой города. Как выглядит Мозырь с высоты птичьего полёта: видеофакт-4

Фото: скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Maxim Shukanov»

«Ролик просто пушка»,

«Спасибо  за возможность увидеть всю красоту нашего города!»,

«Спасибо человеку, который проделал кусок работы. Пока никто подобного для Мозыря не снимал!»,

«Самый красивый видос о Мозыре﻿»,

«Мозырь в сердце моем».

Мы уже показывали некоторые белорусские города с высоты.

Уроженец Миор показал колоритные кадры родного города (смотрите здесь).  

# Достопримечательности Беларуси # калейдоскоп # Фотофакт

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