Наслаждаемся аэросъёмкой города. Как выглядит Мозырь с высоты птичьего полёта: видеофакт

«Мозыряне, завариваем чаёк, откидываемся на спинку кресла и наслаждаемся аэросъёмкой вашего города», – написал автор.

Максим Шуканов опубликовал ролик, в котором показывает Мозырь с нового ракурса. Кадры для видео молодой человек снял при помощи квадрокоптера.

Фото: скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Maxim Shukanov»

Ролик стал популярным в социальных сетях в группах, которые посвящены жизни районного центра.

«ВКонтакте» ролик посмотрели более 26 тысяч раз, а в «Одноклассниках» – около 40 тысяч просмотров. Под видео сотни лайков.

Местные жители отмечают, что на видео с высоты птичьего полета можно рассмотреть все достопримечательности и знаковые места родного города.