«Я понял: какой-то подвох». Овсянников рассказал, как пил водку прямо на сцене

Актёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
У актёров есть какие-то традиции, суеверия?
Геннадий Овсянников, актёр театра и кино, народный артист СССР:
Если роль упала, надо сесть на неё. Правда это или неправда? Ну, раньше садились. Для смеха садятся и сейчас. Я сажусь. Если упадёт роль, то сесть надо. А если в лужу упала, что ж делать? Тогда и в лужу надо садиться.
Овсянников рассказал, как играл шаги Ленина и гороховый суп, а Станюта – школьную парту и лопату
Вадим Щеглов:
А были какие-то форс-мажоры с выходом на сцену или на сцене?
Геннадий Овсянников:
Мне однажды в «Трибунале», когда заканчивали мы 10-дневные гастроли, уже, наверное, 14-ый спектакль был, то решили поужинать, отпраздновать.
Естественно, бутылку водки купили, может, и две. А тут же у нас картошка на сцене есть, и сало нарезанное настоящее, всё есть.
А мне Галина Климентьевна Макарова, жена моя, выскакивает и говорит: «Можа, цябе чарачку дать, каб адышоў хутчэй». Я говорю: «Давай». Это после того, как признался уже ей, что я староста. И она выносит мне так осторожно. Я думаю, что это она так осторожно. И вижу за кулисами уже стоят, смотрят, кто свободен. Я понял: какой-то подвох. И слышу: водка. Я так глоток сделал, потом поставил, выпил. И так там остался кусочек уже до смерти сына. Моноложек такой, может, минуты полторы-две. Мне показалось, что я так долго играл.
Также в интервью Геннадий Овсянников рассказал:
– как в 90-ые возил водку в Польшу
– почему считает нынешнего театрального зрителя стадным
– как отдыхает на сцене прямо во время спектакля
– зачем разговаривал с муравейником
Смотрите 28 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.