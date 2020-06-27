«Я понял: какой-то подвох». Овсянников рассказал, как пил водку прямо на сцене

Вадим Щеглов: А были какие-то форс-мажоры с выходом на сцену или на сцене?

Геннадий Овсянников, актёр театра и кино, народный артист СССР: Если роль упала, надо сесть на неё. Правда это или неправда? Ну, раньше садились. Для смеха садятся и сейчас. Я сажусь. Если упадёт роль, то сесть надо. А если в лужу упала, что ж делать? Тогда и в лужу надо садиться.

Геннадий Овсянников:

Мне однажды в «Трибунале», когда заканчивали мы 10-дневные гастроли, уже, наверное, 14-ый спектакль был, то решили поужинать, отпраздновать.

Естественно, бутылку водки купили, может, и две. А тут же у нас картошка на сцене есть, и сало нарезанное настоящее, всё есть.

А мне Галина Климентьевна Макарова, жена моя, выскакивает и говорит: «Можа, цябе чарачку дать, каб адышоў хутчэй». Я говорю: «Давай». Это после того, как признался уже ей, что я староста. И она выносит мне так осторожно. Я думаю, что это она так осторожно. И вижу за кулисами уже стоят, смотрят, кто свободен. Я понял: какой-то подвох. И слышу: водка. Я так глоток сделал, потом поставил, выпил. И так там остался кусочек уже до смерти сына. Моноложек такой, может, минуты полторы-две. Мне показалось, что я так долго играл.

Также в интервью Геннадий Овсянников рассказал:

– как в 90-ые возил водку в Польшу

– почему считает нынешнего театрального зрителя стадным

– как отдыхает на сцене прямо во время спектакля

– зачем разговаривал с муравейником

Смотрите 28 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.