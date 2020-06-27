«Минус 100!» Максим Фадеев показал, как изменился после похудения

Новости России. Российский композитор и продюсер Максим Фадеев поделился в Instagram необычным снимком.
«Всем мир! Это мои шорты... минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения!» – прокомментировал фотографию Фадеев.
Новости России. Российский композитор и продюсер Максим Фадеев поделился в Instagram необычным снимком.
«Всем мир! Это мои шорты... минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения!» – прокомментировал фотографию Фадеев.
Фото: instagram.com/fadeevmaxim
Поклонники композитора пришли в восторг и начали засыпать Максима вопросами о том, как ему удалось добиться таких результатов. Также пользователи соцсети напомнили Фадееву, что теперь нужно удержать вес.
А некоторые комментаторы забеспокоились при виде настолько похудевшего продюсера. Они заверили, что любят его любым, поэтому на первом месте всегда должно быть здоровье.
Кстати, можно предположить, что Фадеев потерял за два с половиной месяца 16 кг. В апреле композитор рассказал, что с начала похудения сбросил 84 кг – здесь подробнее.