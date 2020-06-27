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«Минус 100!» Максим Фадеев показал, как изменился после похудения

27 июня 2020 12:37
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Новости России. Российский композитор и продюсер Максим Фадеев поделился в Instagram необычным снимком.

«Всем мир! Это мои шорты... минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения!» – прокомментировал фотографию Фадеев.

«Минус 100!» Максим Фадеев показал, как изменился после похудения -1

Фото: instagram.com/fadeevmaxim 

Поклонники композитора пришли в восторг и начали засыпать Максима вопросами о том, как ему удалось добиться таких результатов. Также пользователи соцсети напомнили Фадееву, что теперь нужно удержать вес.

А некоторые комментаторы забеспокоились при виде настолько похудевшего продюсера. Они заверили, что любят его любым, поэтому на первом месте всегда должно быть здоровье.

Кстати, можно предположить, что Фадеев потерял за два с половиной месяца 16 кг. В апреле композитор рассказал, что с начала похудения сбросил 84 кг – здесь подробнее.  

# Звезды

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