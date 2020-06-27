«Минус 100!» Максим Фадеев показал, как изменился после похудения

«Всем мир! Это мои шорты... минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения!» – прокомментировал фотографию Фадеев.

Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Поклонники композитора пришли в восторг и начали засыпать Максима вопросами о том, как ему удалось добиться таких результатов. Также пользователи соцсети напомнили Фадееву, что теперь нужно удержать вес.

А некоторые комментаторы забеспокоились при виде настолько похудевшего продюсера. Они заверили, что любят его любым, поэтому на первом месте всегда должно быть здоровье.