Женщина хотела приучить сына к здоровой пище и стала знаменитостью. Вы только посмотрите на эти блюда
Женщина хотела, чтобы её сын с удовольствием ел полезную пищу. Мама придумала хитрость, и теперь другие люди завидуют её ребёнку.
Лалех Мохмеди живёт в австралийском городе Мельбурн. Женщина воспитывает сына Джейкоба и дочку Чарли. Лалех часто задумывалась о том, что хочет кормить своих детей здоровой пищей. В какой-то момент она начала красиво оформлять блюда, и её сын пришёл в восторг.
Фото: facebook.com/laleh.mohmedi
Мохмеди заинтересовалась реакцией Джейкоба и попробовала ещё разок творчески подойти к приготовлению пищи. И мальчик снова всё съел. После этого Лалех начала регулярно создавать блюда в виде персонажей фильмов или мультфильмов. Свои творения женщина фотографировала, и делилась снимками в соцсетях.
Фото: facebook.com/jacobsfooddiaries
Фото: facebook.com/jacobsfooddiaries
Вскоре на страницы Мохмеди подписались сотни тысяч пользователей, а у самой Лалех начали брать интервью. Спустя ещё некоторое время с женщиной захотели сотрудничать огромные компании, например, Disney, Universal Pictures, Nestle и многие другие.
Фото: facebook.com/jacobsfooddiaries
Фото: facebook.com/jacobsfooddiaries
Фото: facebook.com/jacobsfooddiaries
И хотя теперь Мохмеди стала популярной блогершей, больше всего она радуется тому, что смогла приучить своего сына к здоровой пище. Вероятно, когда дочка Лалалех подрастёт, она тоже с радостью будет съедать красочные блюда своей мамы.
Фото: facebook.com/laleh.mohmedi
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