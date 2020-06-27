Прямой эфир

Женщина хотела приучить сына к здоровой пище и стала знаменитостью. Вы только посмотрите на эти блюда

27 июня 2020 11:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Женщина хотела, чтобы её сын с удовольствием ел полезную пищу. Мама придумала хитрость, и теперь другие люди завидуют её ребёнку.

Лалех Мохмеди живёт в австралийском городе Мельбурн. Женщина воспитывает сына Джейкоба и дочку Чарли. Лалех часто задумывалась о том, что хочет кормить своих детей здоровой пищей. В какой-то момент она начала красиво оформлять блюда, и её сын пришёл в восторг.

Женщина хотела приучить сына к здоровой пище и стала знаменитостью. Вы только посмотрите на эти блюда -1

Фото: facebook.com/laleh.mohmedi 

Мохмеди заинтересовалась реакцией Джейкоба и попробовала ещё разок творчески подойти к приготовлению пищи. И мальчик снова всё съел. После этого Лалех начала регулярно создавать блюда в виде персонажей фильмов или мультфильмов. Свои творения женщина фотографировала, и делилась снимками в соцсетях.

Женщина хотела приучить сына к здоровой пище и стала знаменитостью. Вы только посмотрите на эти блюда -3

Фото: facebook.com/jacobsfooddiaries 

Женщина хотела приучить сына к здоровой пище и стала знаменитостью. Вы только посмотрите на эти блюда -5

Фото: facebook.com/jacobsfooddiaries 

Вскоре на страницы Мохмеди подписались сотни тысяч пользователей, а у самой Лалех начали брать интервью. Спустя ещё некоторое время с женщиной захотели сотрудничать огромные компании, например, Disney, Universal Pictures, Nestle и многие другие.

Женщина хотела приучить сына к здоровой пище и стала знаменитостью. Вы только посмотрите на эти блюда -7

Фото: facebook.com/jacobsfooddiaries 

Женщина хотела приучить сына к здоровой пище и стала знаменитостью. Вы только посмотрите на эти блюда -9

Фото: facebook.com/jacobsfooddiaries 

Женщина хотела приучить сына к здоровой пище и стала знаменитостью. Вы только посмотрите на эти блюда -11

Фото: facebook.com/jacobsfooddiaries 

И хотя теперь Мохмеди стала популярной блогершей, больше всего она радуется тому, что смогла приучить своего сына к здоровой пище. Вероятно, когда дочка Лалалех подрастёт, она тоже с радостью будет съедать красочные блюда своей мамы.

Женщина хотела приучить сына к здоровой пище и стала знаменитостью. Вы только посмотрите на эти блюда -13

Фото: facebook.com/laleh.mohmedi 

Кстати, ранее мы рассказывали о вкусной, но не очень полезной еде. Какой торт был популярен в год вашего рождения – читайте здесь.

# Еда

Другие новости рубрики

Все новости
«Из прошлого века». Максим Галкин показал свои давние фотографии
27 июня 2020 10:23

«Из прошлого века». Максим Галкин показал свои давние фотографии

Сможете узнать их в юности? Показываем актрис, которые играют роли милых бабушек
27 июня 2020 10:00

Сможете узнать их в юности? Показываем актрис, которые играют роли милых бабушек

Парень показал фото своего 72-летнего деда и поразил соцсети
26 июня 2020 15:02

Парень показал фото своего 72-летнего деда и поразил соцсети