Женщина хотела приучить сына к здоровой пище и стала знаменитостью. Вы только посмотрите на эти блюда

Женщина хотела, чтобы её сын с удовольствием ел полезную пищу. Мама придумала хитрость, и теперь другие люди завидуют её ребёнку.

Лалех Мохмеди живёт в австралийском городе Мельбурн. Женщина воспитывает сына Джейкоба и дочку Чарли. Лалех часто задумывалась о том, что хочет кормить своих детей здоровой пищей. В какой-то момент она начала красиво оформлять блюда, и её сын пришёл в восторг.