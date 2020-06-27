«Из прошлого века». Максим Галкин показал свои давние фотографии

Новости России. Российский шоумен Максим Галкин поделился с подписчиками фотографиями, на которых ему около 20-25 лет. Фанаты узнали артиста с трудом.

«Мои фотки из прошлого века. Какая вам больше нра?» – спросил мнение поклонников Галкин.