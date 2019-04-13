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Алина Загитова не хотела ехать на ЧМ в Японии. Она рассказала почему

13 апреля 2019 12:14
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Новости России. На днях в популярном российском вечернем шоу фигуристка Алина Загитова рассказала о том, почему могла не поехать на чемпионат мира.  

По словам Алины, во время подготовки к соревнованию в Японии у неё не получались должным образом прыжки. Также девушка волновалась из-за веса. Как объясняет Загитова, в фигурном катании даже 100 граммов влияют на исполнение программы.  

В итоге она пришла к выводу, что не хочет позорить свою страну, ведь она выступает не только за себя, но и за Россию.  

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Алина Загитова не хотела ехать на ЧМ в Японии. Она рассказала почему-1

Фото: instagram.com/azagitova  

С опасениями девушки не согласились её тренеры и другие люди. Алине было сказано очень много слов поддержки. Это изменило мнение Загитовой, и она решила рискнуть.  

«После этого я поняла, что не могу подвести этих людей, Россию и саму себя», – подытожила фигуристка.  

Алина также рассказала, что не раз задумывалась над тем, чтобы бросить фигурное катание. Например, в 6 лет она пошла в художественную гимнастику, отказавшись от выступлений на льду. Впрочем, вскоре она снова надела коньки.  

После своей победы на ЧМ в Японии Алина Загитова стала первой российский фигуристой, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании.  

«Мечты сбываются. Я это точно знаю» (подробнее здесь).  

# Фигурное катание # калейдоскоп # Алина Загитова

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