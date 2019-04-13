Алина Загитова не хотела ехать на ЧМ в Японии. Она рассказала почему

Новости России. На днях в популярном российском вечернем шоу фигуристка Алина Загитова рассказала о том, почему могла не поехать на чемпионат мира.

По словам Алины, во время подготовки к соревнованию в Японии у неё не получались должным образом прыжки. Также девушка волновалась из-за веса. Как объясняет Загитова, в фигурном катании даже 100 граммов влияют на исполнение программы.

В итоге она пришла к выводу, что не хочет позорить свою страну, ведь она выступает не только за себя, но и за Россию.

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